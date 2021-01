Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato The Next Batman Second Son. Si tratta della prima serie nata ufficialmente da DC Future State e più precisamente dall’albo The Next Batman che, come più volte riportato, ha come protagonista un nuovo Batman ed ha debuttato negli Stati Uniti la scorsa settimana.

Batman Second Son, i dettagli

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

The Next Batman Second Son uscirà a partire dal prossimo 23 febbraio in 12 capitoli digitali che verranno poi raccolti in 4 spillati cartacei la cui pubblicazione partirà invece ad aprile. Al timone della serie ci sarà John Ridley coadiuvato alle matite da Tony Akins, Travel Foreman e Mark Morales.

The Next Batman Second Son racconterà il percorso che ha portato Tim “Jace” Fox ad indossare il manto di Batman e svelare il suo allontanamento dalla sua illustre famiglia composta da noto Lucius Fox e dal fratello Luke che ha indossato i panni di Batwing.

Quella una prima breve sinossi diffusa da DC:

Ora che il mondo sa che Tim Fox è il Batman che sta combattendo The Magistrate a Gotham City, quali sono le sue origini segrete e la sua connessione con lo stato attuale dell’Universo DC?

DC Future State: Batman

Gotham City è controllata dal Magistrate, i vigilantes mascherati sono fuori legge e Batman è stato ucciso. Ma grazie a un nuovissimo Batman è il momento della riscossa!

Antologie oversize:

Future State: The Next Batman # 1-4

The Next Batman, di John Ridley, Nick Derington e Laura Braga

Outsiders, di Brandon Thomas e Sumit Kumar

Arkham Knights, di Paul Jenkins e Jack Herbert

Batgirls, di Vita Ayala e Aneke

Gotham City Sirens, di Paula Sevenbergen ed Emanuela Lupacchino

Future State: Dark Detective # 1-4

Dark Detective, di Mariko Tamaki e Dan Mora

Grifters, di Matthew Rosenberg e Carmine di Giandomenico

Red Hood, di Joshua Williamson e Giannis Milonogiannis

Miniserie mensili

Future State: Batman / Superman, di Gene Luen Yang e Ben Oliver

Future State: Catwoman, di Ram V. e Otto Schmidt

Future State: Harley Quinn, di Stephanie Phillips e Simone Di Meo

Future State: Nightwing, di Andrew Constant e Nicola Scott

Future State: Robin Eternal, di Meghan Fitzmartin e Eddy Barrows

Qualche settimana fa DC ha reso disponibile gratuitamente l’albo DC Nation Presents DC Future State con il quale, oltre a ripresentare in maniera generica l’evento, sono stati forniti anche dettagli sugli scrittori coinvolti e soprattutto su alcune delle miniserie che leggeremo anche con immagini in anteprima.

Il primo dettaglio che risalta all’occhio sfogliando l’albo è che non tutte le serie di DC Future State saranno ambientate contemporaneamente ma l’evento stesso avrà una propria timeline mostrandoci diversi futuri.

Acquista Odissea Cosmica (Eventi DC – Panini DC Italia) cliccando QUI