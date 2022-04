Il colossale omaggio DC a George Pérez

La DC celebrerà il 68° compleanno dell’iconico creatore di fumetti George Pérez per l’intero mese di giugno con un’omaggio speciale: una doppia pagina pubblicata nei suoi vari albi in onore di una delle figure più amate nella comunità dei fumetti.

Illustrata da un elenco multigenerazionale di artisti tra cui Alex Ross, Jim Lee, José Luis García-López, Todd McFarlane, Colleen Doran, Dave Gibbons, Dan Jurgens e molti altri, l’immagine presenta tutti i personaggi DC per cui George Pérez è famoso, per averli disegnati lungo la sua carriera, in un omaggio al suo stile inconfondibile. L’immagine presenta anche lo stesso Perez circondato dai New Teen Titans e Deathstroke, disegnato da García-López.

La doppia pagina apparirà in tutti gli DC in vendita a giugno, in occasione del compleanno di Pérez il 9 giugno. Verrà inclusa anche una pagina separata con una chiave che identifica i personaggi e gli artisti che hanno partecipato. Ogni artista ha lavorato da un layout disegnato da Dan Jurgens e l’intera immagine è colorata da Hi-Fi.

“Quando mi è stato chiesto di elaborare un design e un layout che rendessero omaggio a George Pérez e i suoi numerosi incredibili contributi alla DC Comics nel corso degli anni, sono stato davvero onorato”, afferma Dan Jurgens nell’annuncio della DC.

“Ho ammirato il lavoro di George da quando l’ho visto per la prima volta e ho avuto la fortuna di lavorare con lui in diverse occasioni, su una serie di progetti. Ancora più importante, sono stato in grado di vedere il modo in cui George tratta i fan e i lettori, sempre sorridente, socievole e alla mano. È stata una gioia vedere questa copertina prendere formai e sono sicuro che tutti coloro che hanno contribuito la pensano allo stesso modo”.

Ecco un elenco completo di tutti i personaggi presenti nell’immagine insieme agli artisti che li hanno disegnati:

Monitor e Antimonitor – Jim Lee e Scott Williams

Trigon – Todd McFarlane

Lo Spettro – Alex Ross

Darkseid – Walter Simonson

Firestorm e il satellite della Justice League – Scott Kolins

Ares e Ippolita – Phil Jimenez

Cheetah e le Amazzoni – Colleen Doran

Lady HIVE & gli agenti di HIVE – Scott Koblish

Vigilante – Dave Gibbons

Cheshire – Joelle Jones

Brother Blood – Darryl Banks

Blackfire – Mike McKone

Gizmo & Mammut – Klaus Janson

Shimmer – Bruno Redondo

Psimon – Mikel Janín

Neutroni e Jinx – Dan Mora

La Legione dei Supereroi – Francis Manapul

La Justice Society of America – Jerry Ordway

Power Girl e Huntress – Kevin Maguire

La Justice League of America (e lo sfondo) – Dan Jurgens e Norm Rapmund

Superboy-Prime e Alexander Luthor – Ivan Reis

Supergirl – Gary Frank

Harbinger – Adam Hughes

Pariah – Daniel Sampere

Jericho e Kole – Nicola Scott

I nuovi Teen Titans, Deathstroke e George Pérez – José Luis García-López

Oltre ad essere pubblicata in tutti i titoli DC di giugno, l’immagine tributo sarà presentata come una variant cover di Dark Crisis #7, il finale della serie evento mensile che inizierà a giugno.

Una versione speciale della variant cover sarà messa in vendita da The Hero Initiative per raccogliere fondi per uno degli enti di beneficenza preferiti da Pérez. Pérez è un membro fondatore del consiglio di amministrazione di Hero Initiative, ha ricoperto il ruolo di presidente del suo Comitato di erogazione e per anni è stato un volto familiare in occasione di eventi di raccolta fondi.

“George Pérez è uno dei miei narratori di fumetti preferiti di tutti i tempi. Dire che è un ‘grande artista’ è un enorme eufemismo”, afferma lo scrittore di Dark Crisis Joshua Williamson. “Il suo lavoro sull’originale Crisis of Infinite Earths ha ispirato così tanto il mio amore per la DC Comics. Quando ho visto gli editori DC mettere insieme questo pezzo incredibile con così tanti fantastici artisti leggendari che celebravano George, non mentirò, è stato emozionante. E ora è un onore avere questo tributo come copertura per Dark Crisis”.

Nel dicembre 2021 Pérez ha condiviso con la comunità dei fumetti che gli era stato diagnosticato un cancro terminale e successivamente ha annunciato i suoi piani per vivere i suoi giorni rimanenti celebrando i fumetti con i suoi amici, co-creatori e fan.

Il tributo della DC per il compleanno è l’ultimo sforzo per celebrarlo alla luce del suo annuncio. Il 21 aprile la Marvel ha pubblicato un tributo speciale a Pérez in Avengers # 55, e il mese scorso DC, Marvel e Hero Initiative hanno collaborato per offrire una nuova edizione limitata di JLA/Avengers, che era fuori catalogo da anni.