Gotham Nocturne, la nuova gestione di Detective Comics di Ram V e Rafael Albuquerque

La serie DC Detective Comics avrà un nuovo team creativo questo luglio, a partire dalla storyline Gotham Nocturne. Dopo il cambio alle redini di Batman, anche la più longeva serie dedicata al Cavaliere Oscuro è pronta ad accogliere nuovi autori.

La DC ha annunciato che lo scrittore Ram V e l’artista Rafael Albuquerque inizieranno la loro gestione con Detective Comics # 1062, subentrando all’attuale team creativo di Mariko Tamaki, Sina Grace, Nadia Shammas e David Lapham.

Anche l’artista Ivan Reis, che ha contribuito all’attuale serie di Detective Comics, si unirà al titolo per una serie di quattro numeri su Detective Comics #1066-1069.

Rafa Albuquerque ha anche annunciato su Twitter che il team creativo sarebbe stato completato dal colorista Dave Stewart.

La DC anticipa un profondo tormento per Batman:

“Qualcosa non va in Batman. Non importa i test che Bruce fa, né i numeri che conta, il più grande detective del mondo non può individuare l’origine di questo terrore strisciante, dei suoi demoni interiori e di una mortalità incombente”.

Gotham Nocturne, la trama che inaugurerà la nuova gestione di Detective Comics, viene descritta come una “storia gotica” e un “mistero terrificante” che vede veri demoni camminare per le strade di Gotham City, attratti da una fonte musicale sconosciuta. L’arco narrativo sarà composto di quattro numeri, il primo dei quali è opportunamente intitolato “Overture“.

In linea con il tema dell’opera, Ram V definisce Gotham Nocturne una “storia per eccellenza di Batman, raccontata con l’estetica di un’opera gotica”.

Dice che “l’attrazione di Batman come personaggio e quella del mondo intorno a lui è sempre stata questa coltre di tragedia che si trova al di sopra di tutto”.

L’artista Rafael Alburquerque fa eco a questo sentimento, dicendo che la storia “non solo corrisponde alla mia visione di questo amato personaggio, ma la stravolge, elevandolo a un altro livello, facendomi desiderare di far parte di questa nuova versione speciale”.

“Penso che sarà speciale per i fan come lo è stato per me”. dice l’artista.

Sebbene nessuno dei creatori abbia menzionato alcun membro del cast, la DC ha pubblicato degli studi dei personaggi di Albuquerque di Batman e, cosa interessante, Talia al Ghul.

Sempre a partire da Detective Comics # 1062, Si Spurrier si unirà al titolo scrivendo storie di supporto con altri personaggi a Gotham City nei momenti in cui le loro strade si incrociano con il Cavaliere Oscuro. Nel suo primo backup, Spurrier sarà affiancato dall’artista Dani in una storia dalle sfumature noir con il ritorno dell’ex commissario del GCPD Jim Gordon come investigatore privato mentre il suo ultimo caso si intreccia con un’indagine di Batman.