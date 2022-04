La DC ha cancellato il prequel a fumetti di The Flash

La DC Comics ha cancellato la prossima miniserie The Flash: The Fastest Man Alive di Kenny Porter e Ricardo Lopez Ortiz, che avrebbe dovuto essere un prequel del film The Flash, secondo quanto riportato da Bleeding Cool.

The Flash: The Fastest Man Alive, ambientato tra gli eventi di Justice League e The Flash, avrebbe dovuto vedere Batman (interpretato al cinema da Ben Affleck) addestrare Flash, che sullo schermo ha le fattezze di Ezra Miller.

Il primo numero doveva essere pubblicato tra due settimane, e quindi forse potrebbe essere già stato stampato . In tal caso potrebbe dover essere stato mandato al macero, e non sarebbe la prima volta che la DC Comics prende una decisione così radicale.

La DC aveva annunciato che il 26 aprile “lo scrittore Kenny Porter e l’artista Ricardo López Ortiz uniscono il mondo dei film e dei fumetti in The Flash: The Fastest Man Alive, una serie mensile in tre numeri che porta a The Flash, l’attesissimo film d’azione della Warner Bros. Pictures” e che “Il numero 1 presenta una copertina principale di Max Fiumara con una copertina variant del regista di The Flash, Andy Muschietti. The Flash arriverà nelle sale il 4 novembre 2022.”

Il piano originale era che questa serie in tre parti sarebbe stata raccolta e venduta in ottobre prima dell’uscita del film.

Il film Flash è stato poi riprogrammato per essere rilasciato il 23 giugno 2023, mentre secondo quanto riferito, la Warner Bros ha sospeso tutti i progetti relativi a Ezra Miller dopo il suo arresto. Che potrebbe includere il fumetto che avrebbe usato la sua somiglianza.

La cancellazione del fumetto non sembra essere stata collegata al rinvio del film al 2023, poiché le pubblicità interne della DC Comics sarebbero state modificate per tempo, mentre negli albi DC Comics in uscita oggi negli Stati Uniti campeggiano le pubblicità della miniserie.

Questa cancellazione è una decisione molto più recente, a quanto pare, e ai rivenditori di fumetti non è stato ancora comunicato.