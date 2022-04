DCEU: il futuro di Ezra Miller con Warner Bros è in bilico

L'interprete di Flash sta incontrando molti problemi per via del suo comportamento irrequieto

Il futuro del DCEU prodotto dalla Warner Bros è sempre più instabile, visti anche i recenti problemi che hanno coinvolto Ezra Miller, l’interprete di Flash.

Nell’aprile del 2020 era stato diffuso un video in cui l’attore Ezra Miller veniva coinvolto in un violento alterco in un bar con una fan. A quel tempo, le persone ne parlarono, ma la Warner Bros decise di non separarsi da Ezra Miller.

L’attore è tra i protagonisti di Animali fantastici: I segreti di Silente, che uscirà la prossima settimana in tutto il mondo, e The Flash, di cui sono state ultimate le riprese e la cui uscita è prevista per giugno 2023.

Ma nelle ultime settimane si è diffusa la notizia di nuovi problemi per Miller, culminati con l’arresto alle Hawaii.

Ulteriori particolari emersi raccontando che l’attore avrebbe fatto irruzione nella casa della coppia aggredita, minacciando di ucciderli e dargli fuoco.

Nelle ultime due settimane la polizia e Miller avrebbero interagito dieci volte.

Secondo un articolo di Rolling Stone, oltre a questi due incidenti ci sono altri motivi di preoccupazione di Warner Bros riguardo Miller, che avrebbero spinto lo studio a mettere in pausa tutti i progetti che lo riguardano.

Ciononostante, IGN ha riportato che una fonte della Warner Bros ha smentito le notizie sullo studio che avrebbe avuto un incontro di emergenza su Ezra Miller e sulla situazione che circonda The Flash. La fonte ha affermato che questo incontro non ha mai avuto luogo e ha respinto i rapporti come un’esagerazione.

Ad ogni modo, la situazione di Miler mette a rischio il futuro di Flash come personaggio all’interno del DCEU, ed è solo l’ultimo contrattempo che va ad intaccare i personaggi DC sul grande schermo, dopo le ormai certe defezioni di Ben Affleck (Batman) e Herny Cavill (Superman) e i problemi giudiziari di Amber Heard (Mera), a cui si è aggiunto il clamore per lo schiaffo di Will Smith (Deadshot) a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. L’idea di riprendere Deadshot in un nuovo progetto era comunque già stata accantonata prima di questo episodio.