Blue Beetle: Sharon Stone entra nel cast del film DC

Il film dedicato all’eroe DC Blue Beetle potrebbe aver trovato l’attrice che interpreterà il villain della vicenda: nientemeno che Sharon Stone.

Secondo The Wrap, l’attrice candidata all’Oscar e vincitrice di un Emmy Sharon Stone sarebbe in trattative per unirsi al cast come personaggio originale creato per il film.

Blue Beetle è stato annunciato per la prima volta a novembre del 2018, ma come molti progetti DC in fase di sviluppo iniziale, non abbiamo ricevuto molte informazioni al riguardo in seguito.

A febbraio dello scorso anno è stato annunciato che Angel Manuel Soto avrebbe firmato per dirigere e che la produzione del film sarebbe iniziata all’inizio del 2022., e nel giugno del 2021, abbiamo finalmente ricevuto il primo importante annuncio di casting che annunciava per la prima volta che Xolo Maridueña fosse in trattative per il ruolo di Jaime Reyes.

Durante DC FanDome, è stato diffuso un concept art e anche una breve intervista. Alla fine del 2021, Blue Beetle è stato trasformato da un’uscita esclusiva per HBO Max a un’uscita nelle sale e gli è stata assegnata la data del 18 agosto 2023.

All’inizio di marzo, si sono uniti al cast Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, il comico George Lopez, la candidata all’Oscar Adriana Barraza, Elpidia Carrillo e Damián Alcázar.

Nei fumetti, Blue Beetle è un alter ego utilizzato da tre diversi supereroi, ma il film si concentrerà sull’adolescente messicano-americano Jaime Reyes, il terzo personaggio ad assumere il ruolo di Blue Beetle.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner nel 2006, Jaime Reyes è stato presentato durante l’evento crossover “Infinite Crisis” prima del lancio di una nuova serie “Blue Beetle” nel maggio 2006. Reyes è un adolescente della classe operaia di El Paso devoto alla sua famiglia e senza legami con i supereroi prima di ricevere i suoi poteri.

Il nome del personaggio di Sharon Stone in Blue Beetle è Victoria Kord, che possiamo immaginare imparentata con Ted Kord, il primo Blue Beetle creato da Steve Ditko alla Charlton Comics prima che venisse acquisita dalla DC Comics.

Potrebbe trattarsi di una versione femminile di Jarvis Kord, lo zio di Ted. Jarvis Kord è stato introdotto per la prima volta in Secret Origins Vol 2 #2 nel maggio 1986 ed è stato creato da D.C. Glanzman e Steve Ditko.

Non è la prima volta che Sharon Stone compare in un film DC: prima di Blue Beetle, ha ricoperto il ruolo dell’antagonista Laurel Hedare anche nel film Catwoman del 2004, comunemente ricordato come uno dei peggiori film mai realizzati.