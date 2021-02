Secondo quanto riportato da The Wrap, l’Universo DC si espanderà ancora grazie a un nuovo film su Blue Beetle. Il film sul supereroe DC Comics è stato in un inferno di sviluppo dalla fine del 2018, ma secondo The Wrap sono stati fati progressi, poiché ora si conosce il nome del regista che dirigerà il film: Angel Manuel Soto.

Blue Beetle – le dichiarazioni del regista Angel Manuel Soto

il regista di Charm City Kings, dirigerà il progetto che vedrà protagonista la versione di Jamie Reyes del personaggio, Gareth Dunnet-Alcocer, che ha lavorato in Scarface e Miss. Bala scriverà la sceneggiatura. Ecco cosa ha detto Soto in una dichiarazione a TheWrap:

“È un onore dirigere Blue Beetle, il primo film di supereroi latinoamericani per la DC. Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e alla DC per aver creduto in me per dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l’ora di fare la storia insieme“.

Sembra che stiano cercando di iniziare la produzione in autunno, il che significa che questo film è molto più avanti di quanto pensassimo. Dovremmo aspettarci una sorta di annuncio che riguardi il cast di attori per Blue Beetle.

È davvero fantastico che finalmente potremo avere la possibilità di vedere sullo schermo un supereroe latino, e se questo progetto sarà fatto per bene, di certo potrebbe essere un momento di cultura pop estremamente importante, proprio come lo è stato il film Black Panther quando è stato proiettato per la prima volta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, grazie alla sua psoposta di un supereroe protagonista che fosse anche un uomo di colore.

Dovremo vedere come procederanno in futuro i lavori per questo nuovo film su Blue Beetle, ma ora che abbiamo il nome del regista e una data di inizio della produzione stimata, sembra che tutti gli ingranaggi si siano messi in moto.

