John Stewart And The Emerald Knights: il nuovo spin-off delle Lanterne Verdi in arrivo

Bleeding Cool riporta lo scoop secondo cui nel corso del 2022 la DC lancerà la serie di John Stewart And The Emerald Knights, uno spin-off dall’attuale serie di Lanterna Verde.

In Green Lantern # 12 di Geoffrey Thorne, Tom Raney e Marco Santucci in uscita questa settimana John Stewart viene indicato come Emerald Knight sulla copertina, ma sembra che ce ne saranno altri in arrivo.

Potenzialmente John Stewart And The Emerald Knights potrebbe sostituire Green Lantern dopo l’imminente Death Of The Justice League, ma in realtà non si sa ancora bene come la DC gestirà l’evento e con le sue varie ripercussioni sulle serie regolari.

Ma in cosa consiste la trasformazione di John Stewart nel “Cavaliere Smeraldo”?

ATTENZIONE: SPOILER SUGLI ULTIMI NUMERI DI GREEN LANTERN

Nei precedenti numeri di Green Lantern, con tutte le Lanterne Verdi sotto attacco, John Stewart è stato sottoposto a qualcosa chiamato L’Ascensione, trasformato in un’entità cosmica e in grado così di unirsi alla lotta contro l’Anti-Guardiano in una modalità a cui non poteva attingere in precedenza mentre aspettava il suo destino finale.

È interessante notare come nell’Ascensione John è stato invitato a scegliere il suo “stato futuro”, o meglio Future State. Un termine familiare, precedentemente usata per la realtà in cui a tutte le Lanterne Verdi erano stati negati i poteri.

John Stewart deve scegliere il suo “stato futuro”, ovvero che tipo di uomo – di Lanterna Verde – vuole essere: saggio, lord, soldato, selvaggio (come visto in Future State…).

Sembra che abbia scelto il Cavaliere… o i Cavalieri. Gli Emerald Knights erano – o saranno – una forza di polizia privata interplanetaria al servizio degli Overlords of Oa, di Terra 3, inclusi i membri del Crime Syndicate. John Stewart era il malvagio Emerald Knight in Future State: Suicide Squad e, più recentemente, in War For Earth 3. Quanto di ciò si rifletterà in nella nuova serie lo vedremo in futuro.