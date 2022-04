DC Round Robin 2022: Suicide Squad, Green Lantern, Superboy e Constantine in semifinale

La DC ha reso noti i titoli vincitori dei quarti di finale del Round Robin 2022, che si sfideranno in semifinale a partire da martedì 19 aprile, per decidere quale miniserie verrà pubblicata nel corso dell’anno.

Per i quattro titoli ancora in gara è stata diffusa un’immagine promozionale, e nel momento in cui si voterà sarà possibile anche leggere una pagina colorata e letterata delle storie in questione.

I quattro titoli ammessi in semifinale del DC Round Robin 2022 sono:

Constantine & The Demon: Vacation from Hell scritta da Frank Allen disegnata da Nik Virella.

Suicide Squad: Dark scritta da Zac Thompson e disegnata da Garry Brown

Green Lantern: The Light at the End of Forever scritta da Si Spurrier e disegnata da Marco Santucci.

Superboy: The Man of Tomorrow scritta da Kenny Porter e disegnata da Jahnoy Lindsay

La DC ha anche reso noto le percentuali di voto con cui questi titoli hanno vinto i quarti di finale. Vacation from Hell è avanzato alle semifinali sconfiggendo Hawkman & Hawkwoman: The Changeling con il 61% contro il 39%. Nel frattempo, Suicide Squad: Dark è avanzato sconfiggendo Kid Flash: The Speed of Fear 59% a 41%. Dall’altra parte del tabellone, The Light at the End of Forever è avanzato sconfiggendo DC Horror: Ghost Tour from Hell con il 67% contro il 33%, mentre The Man of Tomorrow è avanzato sconfiggendo Green Lantern: The Birth of Conspiracy con un contenuto 55% rispetto al 45%. Secondo DC, queste percentuali rappresentano i voti su tutte e tre le piattaforme (Twitter, Instagram e DC Community).

Ecco di seguito le sinossi e le immagini promozionali dei quattro titoli in semifinale del DC Round Robin 2022:

Constantine & The Demon: Vacation from Hell

L’astuzia arcana incontra la furia infernale! John Constantine è costretto a ospitare Etrigan il Demone e la coppia si imbarca in una missione profondamente personale e potenzialmente apocalittica. Tornato a casa a Liverpool, Constantine deve affrontare i fantasmi del suo passato ed Etrigan non è esattamente la sua prima scelta come alleato!

Suicide Squad: Dark

Una squadra di mostri e disadattati occulti, assemblata da Amanda Waller e guidata dal Batman Vampiro, è costretta a intraprendere una sconvolgente missione suicida per assassinare la Lega delle Ombre di Terra-13.

Green Lantern: The Light at the End of Forever

Un oscuro lontano futuro. Una galassia in preda alla tirannia. Quando un anziano contadino in un sistema arretrato viene brutalizzato dagli ultimi teppisti con jetpack e stivali che si definiscono uomini di legge, ricorda un passato dimenticato. Un’era di campioni. Un gruppo di nobili soldati della pace, scomparso da tempo. Il suo nome, ne è certo, è JOHN STEWART. Cosa sarà successo al Corpo delle Lanterne Verdi… ed è troppo tardi per riaccendere la luce…?

Superboy: The Man of Tomorrow

Determinato a trovare il suo posto in uno strano universo, Conner Kent/Superboy si lascia la Terra alle spalle. Ma il suo viaggio alla scoperta di se stesso lo porta faccia a faccia con un gruppo di combattenti per la libertà che sfidano non solo tutto ciò che Conner rappresenta, ma anche quello che significa portare lo stemma di Superman.