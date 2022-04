Black Adam: i prequel a fumetti iniziano con Hawkman

Nonostante le notizie riguardo al prequel a fumetti di The Flash (che sembrerebbe comunque solo ritardato, e non cancellato), la DC continua a produrre materiale di supporto ai suoi film, con il prequel di Black Adam dedicato ad Hawkman.

Il film con protagonista Dwayne Johnson, in uscita il 20 ottobre, presenterà infatti la formazione della JSA, con un cast di stelle che include Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom-Smasher (Noah Centineo) e Cyclone (Quintessa Swindell). I dettagli della trama rimangono vaghi, ma ci si aspetta che il nuovissimo team abbia un ruolo da protagonista con tutti questi personaggi che faranno il loro debutto sul grande schermo.

The Beat ha rivelato in esclusiva che la DC rilascerà una serie di one-shot di Black Adam prima dell’uscita di ottobre del film di Dwayne Johnson, ognuno dei quali metterà in luce un membro della Justice Society of America (JSA).

Hawkman, interpretato nel film da Aldis Hodge, sarà protagonista dello speciale di 48 pagine Black Adam – The Justice Society Files: Hawkman, che uscirà in digitale e nelle fumetterie il 5 luglio. Il numero unico sarà scritto da Cavan Scott, disegnato da Scot Eaton e inchiostrato da Norm Rapmund, con una copertina di Kaare Andrews.

Il fumetto prequel includerà anche una seconda storia in appendice con Adrianna Tomaz (Sarah Shahi nel film), alias Isis. La storia secondaria sarà scritta da Bryan Q. Miller con i disegni di Marco Santucci.

La sinossi di Black Adam – The Justice Society Files: Hawkman # 1 rivela i dettagli di entrambe le storie incluse nel numero:

“Tanto tempo fa, Hawkman era il leader della Justice Society, ma cos’è adesso? Ancora un eroe o un’altra reliquia in un museo? Tutto cambia quando si ritrova perseguitato non solo dal passato, ma anche dallo spirito vendicativo di un ladro ribelle. Sarà questo Gentiluomo Fantasma la morte di Hawkman, o consegnerà un avvertimento dall’oltretomba? La strada per Black Adam inizia qui. Inoltre in questo numero: Mentre un momento cruciale nella vita di Teth-Adam e di suo figlio Hurut inizia a svolgersi nell’antico Kahndaq, il Kahndaq moderno incontra una nuova eroina: professoressa di antichità di giorno, “specialista di recupero culturale” di notte, Adrianna Tomaz. E sfortunatamente per Adrianna, sta per “liberare” un sacro totem dalla parte sbagliata: Intergang!”

La JSA di Black Adam includerà cinque membri: Hawkman di Aldis Hodge, Doctor Fate di Pierce Brosnan, Atom-Smasher di Noah Centineo e Cyclone di Quintessa Swindell, quindi i lettori dovrebbero aspettarsi che seguiranno altri numeri prequel in agosto, settembre e ottobre, con storie uniche con ciascuno dei membri rimanenti.