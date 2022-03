Black Adam deve scegliere il suo successore nella nuova serie

Nonostante il rinvio dell’uscita del film con protagonista Dwayne Johnson, il personaggio di Black Adam sta per ricevere una nuova serie regolare, in uscita a Giugno.

Scritta da Christopher Priest e illustrata da Rafa Sandoval con copertine dipinte da Irvin Rodriguez, la nuova serie di Black Adam vedrà una decostruzione del personaggio che i fan amano odiare.

Christopher Priest, noto per la sua ironia e l’analisi dei personaggi, presenta così la serie:

“Perdonatemi il cliché, ma raramente sono stato così entusiasta di un nuovo progetto. La DC mi ha fornito un’incredibile opportunità per esplorare e, in una certa misura, reimmaginare questo personaggio in una luce molto nuova, portando nuove sfide e conseguenze a un uomo che ha vissuto troppo a lungo ed è alla disperata ricerca di redenzione.

Rafa Sandoval porta una tensione palpabile a ogni pannello, facendo emergere il mio istinto Kirby-Simonson per le potenti sequenze ricche di energia e potenza, mentre mi porta in luoghi che non avrei mai saputo di voler andare. Il mio unico rimpianto è che abbiamo solo 22 pagine al mese per questo”.