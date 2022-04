Dreamer: dalla serie di Supergirl al DC Universe

La prima supereroina transgender DC fa il suo esordio nell'universo a fumetti in Superman: Son of Kal-El 13

Nia Nal, il personaggio di Supergirl noto anche come Dreamer, sta arrivando nel DC Universe fa fumetti, in una storia co-scritta dall’attrice che l’ha interpretata nella serie CW: Nicole Maines.

Maines sarà affiancata dallo scrittore Tom Taylor per Superman: Son Of Kal-El # 13 di luglio, disegnato dall’artista Clayton Henry, per portare per la prima volta la prima supereroina transgender della DC dal live-action all’Universo DC.

La DC annuncia questa apparizione come il debutto nel DC Universe di Dreamer, anche se in precedenza è apparsa in forma di fumetto nell’antologia DC Pride del giugno 2021 in una storia scritta da Maines.

Nell’annuncio DC Taylor dichiara:

“Sono molto entusiasta di lavorare con Nicole Maines per portare Dreamer dallo schermo alle pagine di Superman: Son of Kal-El e al DC Comics Universe. Voglio ringraziare tutte le persone alla DC che hanno sostenuto Dreamer e che riconoscono l’importanza di questo potente supereroe trans in questo momento”.

Maines, che di recente ha anche scritto l’introduzione per l’antologia DC Pride 2022, descrive Jon Kent e Nia Nal come due personaggi che hanno molto in comune, sia come supereroi con “il peso del mondo sulle spalle, sia come giovani con scarpe incredibilmente grandi da riempire“.

“Tessere insieme le loro storie per Superman: Son of Kal-El con Tom è stato un vero piacere, e c’è solo un piccolo gioco di parole quando dico che Superman e Dreamer costituiscono un nuovo brillante Dream-Team“

Con ogni supereroe sulla Terra minacciato dalle macchinazioni del presidente Henry Bendix, la misteriosa Dreamer deve avvertire Superman prima che sia troppo tardi, ma le sue premonizioni potrebbero diventare un incubo per Jon.

Dreamer ha fatto il suo debutto in Supergirl interpretata da Maines durante la stagione 4 della serie The CW ed è diventata un membro regolare del cast. Le sue abilità da supereroe includono visioni precognitive.

Giornalista come Lois Lane e il fidanzato di Jon, Jay Nakamura, Dreamer ha già un pedigree importante nei fumetti. In quanto metà umana e metà Naltoriana, è un’antenata del personaggio della Legione dei Supereroi Nura Nal, l’originale Dream Girl di LSH.