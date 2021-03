DC ha annunciato la prossima pubblicazione del DC Pride, un fumetto antologico di 80 pagine con personaggi LGBTQIA+ da tutto l’Universo DC e Crush & Lobo, una nuova miniserie di otto numeri scritta da Mariko Tamaki (This One Summer, Harley Quinn: Breaking Glass) e disegnata da Amancay Nahuelpan (Nightwing, Wonder Woman).

Crush & Lobo sarà lanciato il 1 giugno e DC Pride l’8 giugno.

DC Pride – un fumetto per celebrare i personaggi LGBTQIA+

DC Pride #1 presenterà personaggi LGBTQIA+ da tutti gli angoli dell’Universo DC in continua espansione, compresi i camei dei favoriti dei fan Batwoman, Renee Montoya, Alan Scott, Midnighter, Apollo, Extraño, Poison Ivy, Harley Quinn, Constantine e altri.

I team creativi del DC Pride, e i personaggi per cui stanno sviluppando le storie, sono:

• Batwoman (Kate Kane) di James Tynion IV e Trung Le Nguyen;

• Poison Ivy e Harley Quinn di Mariko Tamaki e Amy Reeder;

• Midnighter di Steve Orlando e Stephen Byrne;

• Flash of Earth-11 (Jess Chambers) di Danny Lore e Lisa Sterle;

• Green Lantern (Alan Scott) e Obsidian di Sam Johns e Klaus Janson;

• Aqualad (Jackson Hyde) di Andrew Wheeler e Luciano Vecchio;

• Dreamer di Nicole Maines e Rachel Stott;

• Renee Montoya di Vita Ayala e Skylar Patridge;

• Pied Piper di Sina Grace, Ro Stein e Ted Brandt.

Inoltre, DC Pride #1 includerà profili a tutta pagina dei personaggi LGBTQIA+ di DCTV e degli attori che li interpretano, e i fan di Supergirl di The CW saranno entusiasti di vedere la prima apparizione a fumetti di Dreamer, una supereroina trans, in una storia scritta dall’attrice Nicole Maines, che interpreta Nia Nal/Dreamer in Supergirl.

Completano l’antologia DC Pride una prefazione di Marc Andreyko (Love is Love), pin-up a pagina singola degli artisti Kris Anka, Sophie Campbell, Mildred Louis, Travis Moore, Nick Robles e Kevin Wada, e sono altre le sorprese in arrivo!

La copertina di DC Pride #1 è disegnata da Jim Lee, Scott Williams e Tamra Bonvillain.

DC rilascerà anche una serie di copertine variant a tema Pride, che mostrano i personaggi principali della DC, per tutto il mese di giugno, dando ai fan l’opportunità di acquistare fumetti con copertine con Batman, Harley, Ivy, Superman, Wonder Woman e altro, tutti all’avanguardia:

• Batman #109 Pride variant cover di Jen Bartel;

• Crush & Lobo #1 Pride variant cover di Yoshi Yoshitani;

• DC Pride #1 Pride variant cover di Jen Bartel;

• Harley Quinn #4 Pride variant cover di Kris Anka;

• Nightwing #81 Pride variant cover di Travis G. Moore;

• Superman #32 Pride variant cover di David Talaski;

• Teen Titans Academy #4 Pride variant cover di Stephen Byrne;

• Wonder Girl #2 Pride variant cover di Kevin Wada;

• Wonder Woman #773 Pride variant cover di Paulina Ganucheau.

Le cose però non sono finite qui. Crush & Lobo di Tamaki e Nahuelpan, uscito dalle pagine di Teen Titans Academy, debutterà con una copertina di Kris Anka, una variant a tema Pride di Yoshi Yoshitani, e una variant in rapporto 1:25 di Christian Ward. La miniserie sarà composta da otto numeri e verrà pubblicata tra giugno 2021 e gennaio 2022.

La miniserie racconta le avventure di Crush, figlia del cacciatore di taglie czarniano Lobo, in piena modalità di autodistruzione! Dopo aver lasciato con rabbia i Teen Titans e aver fatto saltare in aria la sua relazione con la sua ragazza Katie, Crush decide che è ora di affrontare finalmente suo padre nella prigione spaziale e sistemare i suoi bagagli prima che rovini tutto. Tale padre tale figlia?

Infine la DC pubblicherà il 27 aprile Suicide Squad: Bad Blood di Tom Taylor (Injustice: Gods Among Us) e Bruno Redondo (Nightwing), candidato al GLAAD Media Award, il romanzo gotico LGBTQIA + Poison Ivy: Thorns di Kody Keplinger (The DUFF) e Sara Kipin il 1° giugno e l’attesissimo graphic novel di Mariko Tamaki e Yoshi Yoshitani, I Am Not Starfire, sarà pubblicato il 27 luglio come parte dei piani generali del Pride 2021.

Lois Lane di Greg Rucka e Mike Perkins, Far Sector di NK Jemisin e Jamal Campbell e You Brought Me The Ocean di Alex Sánchez e Julie Maroh sono stati anche nominati per i GLAAD Media Awards nel 2021!

