La fusione tra Warner Bros e Discovery vuole una DC simile ai Marvel Studios

La scorsa settimana Warner Bros si è fusa con Discovery, in un affare da 43 miliardi di dollari, dando vita ad un nuovo colosso nel campo dell’intrattenimento. Dopo la discutibile gestione AT&T che (che detiene comunque la maggioranza delle quote), ora la WB torna nelle mani di un management più a suo agio con il core-business della compagnia, ovvero la produzione cinematografica e televisiva.

Discovery è il gruppo leader nella produzione di reality show televisivi, e uno dei primi passi della neonata Warner Bros Discovery sarà il processo di fusione tra la piattaforma HBO Max e Discovery+, seguendo un processo di sviluppo simile a quello percorso dalla Disney per quanto riguarda Disney+ e Star nel mondo.

La fusione tra Warner e Discovery comporta anche grandi cambiamenti per quanto riguarda la DC: secondo il CEO di Discovery David Zaslav, ora a capo della compagnia nata dalla fusione, DC Entertainment dovrebbe aver più peso come compagnia “verticale”, sulla falsariga della Marvel.

Come riporta Variety, L’idea di Zaslav è quella di trovare una figura in grado di gestire tutto il processo di sviluppo delle proprietà intellettuali DC, come fa Kevin Feige alla Marvel.

Zaslav crede che il successo della fusione, che ha lasciato l’azienda molto esposta, risiederà in gran parte nello sbloccare il pieno potenziale dell’universo dei personaggi DC Comics. Gli addetti ai lavori di Discovery ritengono che, sebbene la DC abbia raggiunto il successo cinematografico con film recenti come Aquaman e The Batman, manchi di una strategia creativa coerente e riconoscibile.

Discovery crede che diversi personaggi di prim’ordine come Superman siano stati lasciati a languire e debbano essere rivitalizzati. Credono anche che progetti come Joker di Todd Phillips siano un brillante esempio di come i personaggi di seconda fattura della libreria DC possano e debbano essere sfruttati (l’Harley Quinn di Margot Robbie è un altro esempio).

La DC ha iniziato a trovare modi di ispirare più contenuti in streaming attraverso i suoi film sul grande schermo: esempi recenti includono lo show di HBO Max Peacemaker, uno spin-off di The Suicide Squad, così come una serie in arrivo in programma sul Pinguino di Colin Farrell sull’Arkham Asylum, entrambi spin-off di The Batman.

Ma la Warner Bros Discovery ritiene che la DC debba fare di più per far crescere il suo approccio ai fumetti, incluso il rafforzamento dei giochi. Sotto la guida di Walter Hamada, che ha rilevato la DC Films da Jon Berg e Geoff Johns nel 2018, l’unità ha raggiunto una maggiore coerenza in termini di accoglienza sia critica che commerciale nei confronti dei film della società. È sotto contratto fino alla fine del 2023 e potrebbe svolgere un ruolo importante in qualsiasi cosa Zaslav abbia in programma.