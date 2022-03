The Batman: il Joker di Barry Keoghan in una scena eliminata

Prima dell’uscita di The Batman si è parlato molto del ruolo interpretato da Barry Keoghan, dal momento che molti rumors indicavano l’attore di Eternals come nuovo Joker: ora una scena eliminata getta luce sul personaggio.

Il ruolo di Keoghan era stato strettamente protetto nei mesi precedenti la prima del film. Inizialmente, si era detto l’attore avrebbe interpretato un agente di polizia di Gotham City di nome Stanley Merkel, ma in seguito è stato rivelato che questo era solo un nome di comodo per un ruolo segreto.

ATTENZIONE: SPOILER SU THE BATMAN.

Nel film uscito nelle sale, il Joker di Keoghan viene mostrato nel finale in maniera molto confusa e frammentata mentre conversa con l’Enigmista di Paul Dano all’interno delle rispettive celle nell’Arkham Asylum, confermando che l’universo di The Batman ha il suo Principe Clown del Crimine. Il regista del film Matt Reeves ha poi svelato che esiste una scena cancellata che coinvolge il Joker, che farebbe luce sulla sua storia condivisa con il Pipistrello.

Ora questa scena eliminata di The Batman è stata diffusa online, e mostra l’inquietante make-up di Barry Keoghan per interpretare Joker. L’aspetto ricorda molto il Joker interpretato da Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, ma più “malato” e caotico. Tutta la sequenza ricorda molto Il Silenzio degli Innocenti, con Batman che chiede aiuto al criminale incarcerato per capire meglio le motivazioni dell’altro killer che sta imperversando.

Lo stesso Keoghan ha accolto con gioia lo spezzone su Twitter:

Honestly I am stuck for words but I am very very BLESSED to play this role after the AMAZING AMAZING Actors before me.

Here’s my version

Enjoy

🃏❤️🐺 https://t.co/AKyD5dgcq3 — Barry Keoghan (@BarryKeoghan) March 24, 2022

La scena si apre con il Batman di Pattinson che visita il Joker di Keoghan per chiedere cosa pensa dell’ultimo omicidio dell’Enigmista a Gotham.

Joker fa notare beffardamente a Batman che “è quasi il loro anniversario”, confermando che questa non è la prima volta che si incontrano.

Il Crociato Incappucciato fornisce quindi una serie di file che ha raccolto mentre indagava sull’Enigmista al Joker.

Il Joker, mentre ride, esamina i file, dicendo che c’è “violenza” e l’Enigmista è così “meticoloso” quando si tratta di creare enigmi, come se “l’avesse pianificato per tutta la vita”.

Joker quindi prende in giro il pipistrello dicendo che sa chi è, spingendo Bruce a chiedere dell’identità dell’Enigmista. Tuttavia, Joker ha detto di essere un “nessuno che vuole essere qualcuno”, citando che il suo motivo non è politico. Invece, è “molto molto personale”.

Joker poi afferma che crede che l’Enigmista “pensa che queste persone [le sue vittime] gli abbiano fatto un torto”, prima di dire che “probabilmente risale a molto tempo fa”.

Joker prende in giro ancora una volta Batman, dicendo che “questo è molto sconvolgente per te”. Bruce poi dice a Joker che vuole sapere come pensa l’Enigmista, a cui il Joker risponde sottolineando che sa esattamente cosa pensa.

Joker poi dice al pipistrello che ha paura che l’Enigmista lo stia facendo sembrare debole, spingendo Bruce ad uscire e dire che sta solo perdendo tempo.

Joker, con l‘ultima risata, proclama cosa pensa veramente della situazione:

“Penso che in fondo tu sia terrorizzato solo perché non sei sicuro che abbia torto. Pensi che se lo meritassero. Pensi che se lo meritassero!”

Per quanto la scena sia girata con maestria e l’interpretazione di Keoghan degna di nota, non è difficile capire il motivo per cui sia stata accantonata. In un film di quasi tre ore ricchissimo di personaggi e con una trama che si svela mano a mano che si va avanti, con continue rivelazioni sui tutti i protagonisti, inserire un elemento del calibro di Joker a metà film, senza nessuna reale funzione narrativa, avrebbe caricato eccessivamente la sceneggiatura.

Eventualmente, il personaggio di Joker potrà essere ripreso nel sequel che appare già in lavorazione.