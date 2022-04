Jon Kent è un Super-Robin in uno speciale Dark Crisis di Superman

Immaginate un mondo in cui Jon Kent non è stato invecchiato rapidamente per diventare il giovane Superman che è ora, ma invece è cresciuto normalmente ed è stato una sorta di Super-Robin per suo padre.

Questa è l’apparente premessa di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1, un one-shot speciale di luglio della DC che funge da tie-in a Death of the Justice League di Joshua Williamson e alla successiva miniserie evento Dark Crisis in sette numeri.

La nuova Justice League in Dark Crisis

È da sottolineare che è intitolato Worlds, al plurale.

Con una storia principale di Superman scritta da Tom King con i disegni di Chris Burnham, Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman è un “tributo” all’Uomo d’Acciaio, che morirà il 26 aprile in Justice League #75 in una storia ambientata “un po’ nel futuro” del DCU (un dettaglio che la DC non ha mai annunciato ufficialmente).

Quando Superman viene ucciso insieme ai suoi compagni di squadra della Justice League per mano di Pariah e del suo esercito oscuro, secondo la DC, “ogni speranza è persa”.

Lo speciale di luglio è descritto dall’editore come uno “sguardo a un mondo di sogni che non avrebbe mai creduto possibile da vivo”.

Nell’annuncio DC Tom King spiega:

“Superman è forse il mio personaggio preferito da scrivere e Chris è uno dei miei artisti preferiti nei fumetti, con cui non vedo l’ora di lavorare da anni, quindi questo progetto è una gioia assoluta. È una storia importante ed emozionante su ciò che Clark si è perso quando gli sono mancati gli anni dell’adolescenza di Jon, il dolore e la gloria di vedere crescere suo figlio. Dove c’è vita c’è speranza e con quella speranza arriva uno svelamento più profondo dell’arazzo del più grande evento dell’Universo DC del 2022!”

Oltre alla storia con Clark e Jon Kent nei panni di Superman e Super-Robin, lo speciale conterrà anche una storia tributo ad Aquaman degli sceneggiatori Brandon Thomas e Chuck Brown e dell’artista Fico Ossio, e la DC afferma che altri annunci di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League stanno arrivando.