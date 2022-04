Un evento DC incentrato sul Pozzo di Lazzaro dopo Dark Crisis?

La Morte della Justice League esce questa settimana negli States e già si anticipa il prossimo evento DC, che potrebbe essere incentrato sul Pozzo di Lazzaro di Ra’s al Ghoul. E forse il fatto che dopo una storyline incentrata sulla morte dei maggiori eroi del DC Universe si apra una storyline incentrata su uno mezzo di resurrezione non è casuale.

In una prima anteprima non letterata di quattro pagine delle storie di Shadow War Zone del 17 maggio, la DC ha rivelato che il suo evento dell’autunno 2022 coinvolgerà in qualche modo il Pozzo di Lazzaro e probabilmente Talia al Ghul.

LEGGI ANCHE:



La nuova Justice League in Dark Crisis

Shadow War Zone è uno speciale antologico one-shot che funge da epilogo alla trama dell’evento attuale “Shadow War” che mostra l’impatto della storia sull’Universo DC. Talia, la mamma di Damian Wayne e membro della nuova squadra ibrida di supereroi-cattivi molto poco utilizzata, la Totalità, ha apparentemente ripreso la sua storia d’amore di lunga data con Batman e sembra pronta a diventare un personaggio regolare nelle varie serie di Batman.

A causa dell'(apparente) omicidio di suo padre Ra’s da parte di Deathstroke “Talia al Ghul ha colpito chiunque abbia mai lavorato con Deathstroke – e questo include Black Canary!” si legge nella descrizione della DC di Shadow War Zone #1. “Dov’è stato Luke Fox? Talia è stanca di guardare da bordo campo e si unisce alla battaglia lei stessa.”

In una descrizione della storia “Inner Demon” della scrittrice Nadia Shammas e dell’artista Sweeney Boo, la DC preannuncia il suo prossimo evento.

La storia rievoca gli anni di gioventù della madre di Robin, Talia al Ghul. Frustrata dai segreti che suo padre Ra’s al Ghul le nasconde, la giovane Talia compie un pellegrinaggio segreto all‘isola di Lazzaro. Lì incontra sua nonna che rivela che Talia ha un legame più forte con il Pozzo di Lazzaro, ponendo le basi per quello che la DC chiama un “importante evento DCU questo autunno“.

Il Pozzo di Lazzaro è una pozza di liquido verde naturale sconosciuto che si trova nella suddetta isola di Lazzaro, con il potere di guarire istantaneamente le ferite e garantire l’immortalità alle persone che vi si bagnano. Era il segreto dell’immortalità di Ra’s al Ghul (fino a poco tempo fa) ed è stato responsabile di diverse significative resurrezioni di supereroi e cattivi morti. Se la DC ha bisogno di un escamotage per far tornare Batman e gli altri membri della Justice League dopo Dark Crisis, potrebbe essere proprio questo.

Preview di Inner Demons, la storia su Talia e il Pozzo di Lazzaro prologo del prossimo evento DC