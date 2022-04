Blue Beetle e altri titoli perdenti del Round Robin vedranno comunque la luce

Mentre l’edizione 2022 è in corso, la DC recupera uno dei titoli del Round Robin 2021, Blue Beetle: Graduation Day, che era arrivato alle semifinali della competizione dell’anno scorso.

Il team editoriale dietro il torneo Round Robin della DC composto da Michael McCalister, Katie Kubert, Ben Meares e Andrew Marino ha recentemente ospitato una sessione di domande e risposte su DC Community.

Durante il forum, alla squadra è stato chiesto se c’erano dei piani per riportare indietro qualcuno dei secondi classificati della competizione dell’anno scorso. Marino ha risposto:

“Niente è davvero perso per sempre! Sono entusiasta di annunciare che lo scrittore Josh Trujillo e l’artista Adrián Gutierréz torneranno insieme per raccontare la loro storia di Jaime Reyes in Blue Beetle: Graduation Day, dal Round Robin dell’anno scorso! Date un’occhiata a questa fantastica copertina, disegnata da Adrián e colorato da Wil Quintana. Non potrei essere più entusiasta di supervisionare questa storia, è stato un mio sogno da molto tempo. Assicuratevi di tenere d’occhio anche altre novità su Blue Beetle in arrivo!”

La DC ha confermato l’annuncio sul proprio account Twitter, pubblicando “Non disturbare, BLUE BEETLE: GRADUATION DAY sta arrivando!”

Don’t bug out, BLUE BEETLE: GRADUATION DAY is coming your way! The #DCRoundRobin2022 editors just revealed the new title to the DC Community, learn more here: https://t.co/Qqtz8opxBu #DCUniverseInfinite pic.twitter.com/IX7ls7XuNf — DC (@DCComics) April 21, 2022

Kubert ha inoltre affermato che i piani sono già in lavorazione per alcuni dei secondi classificati nella competizione del 2022.

“Siamo anche felici di condividere che, anche se non sono passati al terzo round, vedrate ancora Hawkman & Hawkwoman: The Changeling, Kid Flash: The Speed ​​of Fear, Ghost Tour from Hell e Green Lantern: Birth of a Conspiracy in forma di racconti di sei pagine in DC Round Robin 2022 – CON ALTRE NOTIZIE IN ARRIVO!”

La sinossi di Blue Beetle: Graduation Day presentata nel Round Robin 2021 recita: