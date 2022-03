DC Round Robin 2022: ecco tutti i titoli in lizza

Ritorna anche per il 2022 il DC Round Robin, lo speciale “torneo” in cui un nuovo titolo votato dai fan vincerà la pubblicazione come serie digitale.

La versione 2022 del DC Round Robin mette a confronto 16 nuovi concept di serie: il vincitore si vedrà dedicare una prima serie digitale di sei numeri che debutterà a settembre sul servizio digitale DC Universe Infinite e poi a ottobre nei negozi di fumetti e su comiXology.

La serie vincitrice della scorsa edizione è stata Robins, la miniserie di Tim Seeley e Baldemar Rivas incentrata sui vari personaggi che hanno rivestito il ruolo di spalla di Batman nel corso degli anni.

Le votazioni per il primo round, Sweet Sixteen, sono già iniziate e durano fino al 3 aprile, con otto incontri in cui gli elettori possono vedere solo il titolo della serie, il logo e una brevissima sinossi, quindi i fan possono votare solo nel primo round in base a “personaggio e concetto, e niente altro!” secondo DC.

Per i vincitori che avanzeranno all’Elite Eight verranno svelati quindi il team creativo, un pitch più dettagliato e una copertina, quando si svolgerà il secondo round dal 5 al 10 aprile.

Da notare che in questa edizione non compare nessun titolo collegato a Batman.

DC ROUND ROBIN 2022: il percorso del torneo e i vari partecipanti

Hawkman & Hawkwoman: The Changeling vs. Wildcat: Nine Lives

Hawkman e Hawkwoman non hanno mai avuto figli insieme. Di questo sono sicuri. Allora chi è Hektor Hol, lo scalmanato giovane dalle ali taglienti che afferma di essere loro figlio? possono fidarsi dei loro ricordi… o l’uno dell’altra?

Wildcat ha speso otto delle sue nove vite mettendo alle corde alcuni dei picchiatori più pesanti dell’Universo DC, e ha le nocche sfregiate e le ossa dislocate per dimostrarlo. Ma ora ha solo un’altra vita da vivere. Quanto saresti senza paura se sapessi che è stato il tuo ultimo round sul ring?

The Questions: Grand Solution vs. Constantine & the Demon: Vacation From Hell

Cosa succede quando persone di ogni ceto sociale vengono attivate come vigilantes senza volto, ciascuna costretta a risolvere un gioco di realtà alternativa in cui la posta in gioco è la vita e la morte? Questa è LA DOMANDA, ma RENEE MONTOYA ha la SOLUZIONE?

L’astuzia arcana incontra la furia infernale! John Constantine è costretto a ospitare Etrigan il Demone e la coppia si imbarca in una missione profondamente personale e potenzialmente apocalittica. Tornato a casa a Liverpool, Constantine deve affrontare i fantasmi del suo passato ed Etrigan non è esattamente la sua prima scelta come alleato!

Suicide Squad: Dark vs. Justice League [Redacted]

Una squadra di mostri e disadattati occulti, assemblata da Amanda Waller e guidata dal Batman Vampiro, è costretta a intraprendere una sconvolgente missione suicida per assassinare la Lega delle Ombre di Terra-13.

Freccia Verde ha visto molti eroi – grandi, buoni, gentili – essere segnati per sempre dall’oscurità che giurano di combattere. Invece di restare a guardare e lasciare che altri suoi amici cadano nell’abisso purulento, decide di creare una squadra segreta di combattenti della Justice League in grado di sopravvivere a qualche ombra in più, perché per quanto lo riguarda, potrebbero già essere persi. La squadra di Green Arrow composta da Nemesis, Killer Frost, Manhunter, Metamorpho e Cheshire è più che mai necessaria. Green Arrow è preoccupato per cosa succede quando guardi l’abisso negli occhi? Questo vale il doppio quando Johnny Sorrow e Merlyn si uniscono.

Firestorm: Fourth World Problems vs. Kid Flash: The Speed of Fear

Quando Ronnie Raymond e Jason Rusch fanno la sorprendente scoperta che la matrice Firestorm contiene una scintilla dell’equazione della vita, Darkseid e il suo esercito rivolgono gli occhi agli adolescenti eroi nucleari. Ma possono Ronnie e Jason mettere da parte le loro differenze e unirsi in Firestorm, o Darkseid rivendicherà la matrice per sé e per Apokolips?

REVERSE-FLASH si fonde con PARALLAX in una combinazione senza precedenti di Forza della Velocità e Anello del Potere Giallo basato sulla paura per creare un mortale SPEED RING in grado di mandare in frantumi la batteria centrale delle Lanterne Verdi di OA. Un confuso e isolato Kid Flash (Wallace West) deve inseguire Thawne attraverso una varietà di mondi alieni per fermare lui e il Sinestro Corps mentre i suoi stessi poteri muoiono a causa della lenta disconnessione di Kid Flash con la Speed Force.

Black Canary: When Canaries Cry vs. Green Lantern: The Light at the End of Forever

Quando Black Canary intercetta un agente dell’intelligence che cerca di fornire materiale sensibile su un disco crittografato, si ritrova immersa nel mondo dello spionaggio per fare i conti con un consorzio internazionale noto solo come Mysterium. Con l’aiuto di una spia francese, Dinah deve impedire a questa organizzazione ombra di istigare la guerra per il proprio profitto.

Un oscuro lontano futuro. Una galassia in preda alla tirannia. Quando un anziano contadino in un sistema arretrato viene brutalizzato dagli ultimi teppisti con jetpack e stivali che si definiscono uomini di legge, ricorda un passato dimenticato. Un’era di campioni. Un gruppo di nobili soldati della pace, scomparso da tempo. Il suo nome, ne è certo, è JOHN STEWART. Cosa sarà successo al Corpo delle Lanterne Verdi… ed è troppo tardi per riaccendere la luce…?

DC Horror Presents: Ghost Tour From Hell vs. Animal Man: The Metamorphosis

Una madre disperata chiede aiuto a Madame Xanadu per ritrovare il figlio scomparso, visto l’ultima volta in un tour dei fantasmi con gli amici. La lettura di Xanadu rivela che c’è un essere nefasto dietro le sparizioni a New Orleans. Dopo aver chiesto l’aiuto del Demone Etrigan e Deadman, il trio si rende presto conto di essere in un Ghost Tour dall’inferno e non possono competere con questi rapitori soprannaturali.

Buddy Baker, alias Animal Man, ha seri problemi. La sua vita familiare è in rovina, i poteri di sua figlia si stanno risvegliando e il mondo ha bisogno di lui, ma è bloccato. Ha bisogno di un cambiamento. Presto Animal Man entrerà in un bozzolo… ma quando la metamorfosi sarà completa, cosa emergerà?

Green Lantern: The Birth of Conspiracy vs. Captain Carrot & His Best Friend Darkseid

Nel 1947, tre eventi accesero il fascino dell’America per gli UFO: gli uomini in nero, gli avvistamenti di dischi volanti e lo schianto di Roswell. Tre dipendenti del governo di basso livello, incaricati di monitorare i supereroi, si rendono conto che una persona era presente in tutti e tre gli eventi: Lanterna Verde, ALAN SCOTT. Da allora non è stato più visto.

L’epopea nello spazio interdimensionale che nessuno ha chiesto! DARKSEID sta cercando di eliminare l’ultimo Nuovo Dio, ma l’ESTREMAMENTE FUR-IOUS (sì, ci odiamo anche noi) ZOO CREW è determinata a trovare prima il loro tanto predetto CAPTAIN CARROT… prima che l’AMICIZIA rovini tutto!

Superboy: The Man Of Tomorrow vs. Cyborg: Cyber Gods

Determinato a trovare il suo posto in uno strano universo, Conner Kent/Superboy lascia la Terra alle spalle. Ma il suo viaggio alla scoperta di se stesso lo porta faccia a faccia con un gruppo di combattenti per la libertà che sfidano non solo tutto ciò che Conner rappresenta, ma anche quello che significa portare lo stemma di Superman.

Cyborg è diventato così potente che non ha più bisogno di lasciare la sua fredda tana di metallo. Combatte per la giustizia, ma solo virtualmente, con repliche di Cyborg. Quando il supercriminale Gizmo e Klarion the Witch Boy mescolano magia e tecnologia, diventano potenti tecnomanti. Cyborg è raggiunto da Beast Boy, che cerca di ricordargli il suo vero potere: il suo spirito umano. Cyborg deve riconnettersi con il suo lato umano e affrontare il mondo, altrimenti Gizmo diventerà un cyber-dio onnipotente e incontrastato e Klarion otterrà ciò che ha sempre desiderato: caos e distruzione.