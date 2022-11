Tra le uscite DC targate Panini del 24 novembre 2022 continuasi registra l’esordio sulle pagine di Batman, dopo lo speciale della scorsa settimana,la saga Shadow War, il crossover tra Batman, Robin e Deathstroke, sul che porterà dritti a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, e de Il Processo delle Amazzoni sulla serie di Wonder Woman. Si segnala poi anche la riproposta di Shazam! La Società dei Mostri del Male di Jeff Boone e di Lanterna Verde: Willworld, di J.M. DeMatteis e Seth Fisher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 24 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite DC Panini del 24 novembre 2022

Batman 60

6,00 €

Contiene: Shadow War: Alpha (2022) #1, Batman (2016) #122 (I)

Comincia qui Shadow War, una saga che avrà grande impatto sull’Universo DC!

Quando Deathstroke uccide Ra’s al Ghul, Talia vuole vendetta… e la testa del killer!

Batman e Robin devono allearsi per rintracciare Slade Wilson e assicurarlo alla giustizia prima degli assassini di Talia… ma non sarà una passeggiata!

Forse le risposte di cui il Cavaliere Oscuro ha bisogno vanno cercate altrove… ma dove?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman: Una Brutta Giornata – Pinguino 3

6,00 €

Contiene: Batman: One Bad Day – Penguin (2022) #1

Continua in contemporanea con gli U.S.A. la dirompente miniserie dedicata ai grandi nemici di Batman!

Il premio Oscar John Ridley e Giuseppe Camuncoli firmano un’avventura dedicata al Pinguino, una delle menti criminali di Gotham!

Qualcuno ha sottratto a Oswald Cobblepot il suo locale storico, e questo rischia di scatenare una guerra nelle strade della città!

Cosa farà Batman? Aiuterà Oswald o sarà testimone della sua fragorosa caduta?

Batman: Gotham Knights 2

Città Dorata

DC Select

5,00 €

Contiene: Batman: Gotham Knights – Gilded City (2022) #2

Continua in contemporanea con gli Stati Uniti il prequel a fumetti di uno dei videogiochi più attesi dell’anno!

Uno strano morbo si è diffuso a Gotham City, e Batman è pronto a tutto pur di trovare un rimedio!

Ma cosa è successo fra lui e Nightwing? Perché il Cavaliere Oscuro e Dick Grayson sono ai ferri corti?

Nel frattempo, nella Gotham del XIX secolo, ha fatto la sua comparsa… il Fuggitivo! Chi è questo vigilante e quali sono i suoi intenti?

Wonder Woman 33

6,00 €

Contiene: Trial of the Amazons (2022) #1

L’ora è arrivata: inizia il processo delle Amazzoni, e il mondo di Wonder Woman non sarà più lo stesso!

Le minacce nascoste dietro la Porta del Fato hanno trovato una via per il mondo degli uomini attirando l’attenzione di tre tribù.

Themyscirane, Bahna-Migdall e Esquecidas vengono trascinate in una lotta senza esclusione di colpi.

E mentre gli animi si scaldano, un’Amazzone perde la vita in modo misterioso…

Lanterna Verde di Geoff Johns 2

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern Secret Files (2005) #1, Green Lantern: Rebirth (2004) #5/6, Green Lantern Corps: Recharge (2005) #1

Continua la rinascita del Corpo delle Lanterne Verdi!

La verità su Parallax e sulla caduta in disgrazia di Hal Jordan! Ma che ruolo ha Sinestro in tutto questo?

I Guardiani dell’Universo devono riformare il Corpo… e solo Guy Gardner può aiutarli!

Bonus speciale: una storia illustrata dal compianto Darwyn Cooke.

Shazam! La Società dei Mostri del Male

31,00 €

Contiene: Shazam!: The Monster society of Evil (2007) #1/4

Jeff Smith, il geniale autore di Bone, si confronta con uno dei personaggi più magici dell’Universo DC!

Quando Billy Batson segue una misteriosa figura in metropolitana non sa che sta per conoscere un mondo popolato da stregoni, tigri parlanti, mostri mangia-bambini e… intrighi politici!

Il ragazzo affronterà tutto questo e molto altro ancora dopo che un potente mago gli rivelerà la parola capace di trasformarlo nel Mortale più potente del mondo.

Ma non c’è tempo da perdere: Shazam! dovrà usare le sue nuove, straordinarie abilità per sventare un’imminente invasione aliena e impedire al Dottor Sivana e alla sua Società dei Mostri del Male di conquistare il mondo!

Lanterna Verde: Willworld

23,00 €

Contiene: Green Lantern: Willworld (2001) #1

La più spettacolare e assurda avventura di Lanterna Verde!

Come ha imparato il giovane Hal Jordan a controllare l’Anello del Potere?

La rivelazione, in una splendida avventura scritta da J.M. DeMatteis (Justice League International)!

L’opera che ha rivelato il talento visionario del compianto Seth Fisher, con omaggi a Little Nemo, al Surrealismo e a molto altro ancora!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Superman di Geoff Johns 3

Nuovo Krypton

38,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #866/873, Superman (1939) #681/683, Supergirl (2005) #35/36, Superman: New Krypton Special (2008) #1, Adventure Comics Special: The Guardian (2009) #1

La minaccia di Brainiac torna a incombere sulla Terra, ma questa versione del terribile coluano sembra diversa dalle precedenti… e ancor più pericolosa!

La sua nave è colma di dozzine di mondi in bottiglia, una collezione di popoli e civiltà tra cui spicca la città di Kandor!

Cosa succederà quando centomila kryptoniani verranno irradiati dalla luce del sole giallo terrestre?

Continua la raccolta in volume delle storie di Superman scritte dal grande Geoff Johns (Green Lantern)!

Fables 11

La guerra dei mille mondi

DC Black Label Hits

19,00 €

Contiene: Fables (2002) #70/75

La battaglia finale tra l’Impero governato dall’Avversario e le Fiabe emigrate nel mondo terreno sta per cominciare…

…e in ballo c’è il destino delle Terre Natie!

I soldatini di legno stanno per avere un assaggio delle armi utilizzate solitamente dagli esseri umani, ma il loro leader ha ancora qualche asso nella manica!

Che ruolo avrà Cenerentola nel conflitto? E quale destino attende la famiglia di Bianca Neve e Luca Wolf?

Wonder Woman 2

DC Classic Golden Age

34,00 €

Contiene: Sensation Comics (1942) #15/24, Comic Cavalcade (1942) #2/5, Wonder Woman (1942) #4/7

Prosegue la raccolta in volume delle classiche storie di Wonder Woman, l’eroina più amata dell’Universo DC!

In un mondo flagellato dagli orrori della Seconda guerra mondiale, l’indomita principessa continua a battersi contro sabotatori e spie naziste…

…ma dovrà scontrarsi anche con insolite creature e criminali senza scrupoli!

Al suo fianco, come sempre, la vulcanica Etta Candy e il coraggioso soldato Steve Trevor!

Watchmen

DC Absolute

60,00 €

Contiene: Watchmen (1986) #1/12