Zatanna: Bring Down the House, la serie Black Label dedicata alla maga DC

Nell’Universo DC, Zatanna è nota per i suoi incantesimi pronunciati al contrario (e l’abbiamo vista all’opera recentemente negli eventi Knight Terrors e Batman vs Robin: Lazarus Planet), ma a cosa serve un incantesimo al contrario che è rinchiuso nei tuoi ricordi più oscuri? I fan della DC e della magia lo scopriranno questo giugno, quando la scrittrice Mariko Tamaki (Detective Comics, Harley Quinn: Breaking Glass, Crush and Lobo), vincitrice del premio Eisner, e l’artista Javier Rodríguez (Batman: The Brave and The Bold, The Dreaming: Waking Hours, Tales of the Titans) porteranno Zatanna in una nuovissima avventura nella Città del Peccato: con Zatanna: Bring Down the House, in arrivo nelle fumetterie americane a giugno.

In questa serie DC Black Label (consigliata dai 17 anni in su), Zatanna Zatara è la più grande intrattenitrice del peggior hotel e casinò della Strip di Las Vegas. Gli hotel più raffinati vorrebbero averla come headliner, ma da quando un devastante caso di magia finita male ha cambiato il corso della sua infanzia, Zatanna preferisce sfoggiare il suo caratteristico cappello a cilindro e le calze a rete come numero di scena con giochi di prestigio piuttosto che occuparsi di vera magia.

Zatanna: Bring Down the House #1, by @marikotamaki and @javiercaster , coming out next June! So happy I could contribute with a variant cover featuring Zee. #Zatanna #DCComics #Comics pic.twitter.com/oC8u31vlwV — Mikel Janín (@mikeljanin) March 8, 2024

Mariko Tamaki ha raccontato il suo entusiasmo nel lavorare al progetto:

“Non potrei essere più entusiasta di lavorare con questo team e di avere l’opportunità di raccontare una storia che mette in primo piano Zatanna. Non vediamo l’ora che la gente veda questa strana storia che abbiamo preparato per il loro piacere di lettura”.

My variant cover for Zatanna: Bring down the house, the new book by @marikotamaki and pal @javiercaster . Really proud of this one, done with inks and markers and digital colors. pic.twitter.com/HZf43Y2cTJ — Alvaro Martínez Bueno (@AMartinezBueno) March 8, 2024

Zatanna dovrà prendere seriamente consapevolezza di se stessa e delle sue capacità magiche quando un vortice interdimensionale si aprirà proprio sul palcoscenico su cui si esibisce, liberando un terrificante demone intenzionato a ucciderla. E se spera di uscirne viva, dovrà affrontare le conseguenze ancora più terrificanti del suo passato.

Finally ! So excited to announce Zatanna: Bring Down the House, a new DC’s Black Label written by @marikotamaki and illustrated by yours truly. Lettering by @HassanOE and edited by @whatthe_shea ! pic.twitter.com/YQzZKTC2W7 — Javier Rodríguez (@javiercaster) March 8, 2024

Javier Rodriguez ha parlato anche delle possibilità che il personaggio offre dal punto di vista visivo:

“Invito i lettori a unirsi a noi in questo viaggio alla ricerca della magia. Non c’è niente di più divertente che lavorare su un personaggio come Zatanna che, numero dopo numero, ti invita a esplorare ogni angolo del linguaggio dei fumetti”.