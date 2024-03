Lego Batman celebra gli 85 anni dell’Uomo Pipistrello

Il Gruppo Lego, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e DC ha svelato il set Lego DC Batman Gotham City Skyline, una straordinaria ricreazione in mattoncini Lego Batman dello skyline di Gotham City come appare in Batman: The Animated Series. Questo set suggestivo viene rilasciato in occasione della celebrazione di Warner Bros. Discovery per gli 85 anni di Batman nel 2024. Un anniversario importante per l’Uomo Pipistrello creato da Bob Kane.

Il set da 4.210 pezzi è il sogno di ogni fan di Batman poiché ogni torre ed edificio ricrea meticolosamente i luoghi iconici di Batman: The Animated Series, tra cui il tribunale di Gotham City, l’Arkham Asylum, il classico Batwing e il Bat-Segnale.

Il set è anche pieno di sorprese e personaggi amati dai fan tra cui Catwoman, Joker, Harley Quinn e Batman stesso. Non solo: alcune parti del modello si aprono per rivelare al suo interno ulteriori dettagli.

Perfetto per i fan DC e Lego Batman, il set Lego DC Batman Gotham City Skyline è uno straordinario pezzo da esposizione che può essere montato a parete o posizionato su uno scaffale.

Lego DC Batman Gotham City Skyline, le foto

Dopo Lego Star Wars e il 25 anni del brand con iniziative dedicate, anche il Cavaliere Oscuro ha il suo momento. Di seguito le foto che mostrano il set completo e i dettagli pensati per l’occasione.

Lego DC Batman Gotham City Skyline, la scheda prodotto

Di seguito i dettagli prodotto che mostrano le caratteristiche tecniche dalle misure al prezzo ai dettagli di costruzione, del set Lego Batman in uscita ad Aprile 2024.

Nome prodotto: LEGO DC Batman Gotham City Skyline

Codice prodotto: 76271

Età: 18+

Pezzi: 4210

Prezzo: 299,99€

Dimensioni: Altezza: 6 cm

Lunghezza: 41.6 cm

Profondità: 76 cm

Il set Lego DC Batman Gotham City Skyline è disponibile per Lego Insider dal 1° aprile 2024 su www.LEGO.com/Batman e Lego Stores per tutti dal 4 aprile 2024 al prezzo di € 299,99.