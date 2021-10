The Batman – i set Lego del film

The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson uscirà nei cinema il 4 Marzo 2022, ma gli appassionati potranno immergersi nelle atmosfere del nuovo film già a Gennaio grazie ai set Lego.

Dal 1 Gennaio 2022 saranno disponibili in Italia i seguenti set ispirati al film:

The Batman – Lego Technic

Batmobile

€ 99,99

I fan dei supereroi si divertiranno con un’emozionante sfida mentre costruiscono la leggendaria BATMOBILE™ in versione LEGO® Technic. Ispirata all’ultima BATMOBILE del film THE BATMAN in uscita nel 2022, questo giocattolo estremamente dettagliato è caratterizzato da un design realistico e da tante fantastiche caratteristiche.

Illumina la notte

Il modello include 2 mattoncini luminosi, 1 rosso e 1 giallo. La luce rossa aggiunge un fantastico bagliore al motore giocattolo trasparente sul retro, mentre il mattoncino giallo illumina la griglia anteriore.

Tra le altre caratteristiche interessanti vi sono lo sterzo sulle ruote anteriori, il differenziale sulle ruote posteriori, una fiamma che gira, oltre a porte e cofano apribili. I bambini ameranno esplorare il modello prima di metterlo in mostra come tributo al loro supereroe preferito.

Una magnifica introduzione all’ingegneria

I set di costruzioni LEGO® Technic presentano movimenti e meccanismi realistici che consentono ai costruttori di tutte le età di esplorare all’universo dell’ingegneria in modo accessibile e vicino alla realtà.

Gli altri set

Batcaverna™: faccia a faccia con The Riddler™

€ 69,99

I fan del film The Batman dagli 8 anni in su possono far colpo sui loro amici supereroi con il set Batcaverna™: faccia a faccia con The Riddler™ LEGO® DC Batman™ (76183).

Il quartier generale di Batman ricco di azione

La Batcaverna è equipaggiata con computer, utensili e attrezzi di saldatura per riparare i veicoli.

Le 2 pareti laterali, una con una grande mappa di GOTHAM CITY™ e l’altra attrezzata con un portautensili, sono apribili in modo da posizionarle in modo diverso per disporre di più spazio per giocare.

Il set è caratterizzato da 6 minifigure del film The Batman: Batman, Selina Kyle™, The Riddler, The Drifter, Alfred e il Commissario Gordon. 3 elementi che contengono i messaggi in codice di The Riddler possono essere letti solo mediante l’uso di una lente d’ingrandimento speciale per rivelare gli indizi.

Quando Batman parte all’avventura sulla sua motocicletta, può indossare i panni di The Drifter, suo alter ego.

E se torna con qualche criminale, nella Batcaverna c’è perfino una prigione.

Il playset è anche dotato di rampe per portare a riparare la Batmobile™ del set Batmobile: inseguimento di The Penguin™ (76181, non incluso).

Batmobile™: inseguimento di The Penguin

€ 29,99

Gli appassionati di Batman™ rimarranno conquistati dal fantastico set Batmobile™: inseguimento di The Penguin LEGO® DC Batman (76181). Questa leggendaria Batmobile, con cui giocare e da esporre, mette l’azione del film Batman nelle mani dei bambini dagli 8 anni in su.

Batmobile lancia missili

Questa Batmobile pronta per la battaglia è caratterizzata da 2 shooter caricati a molla che lanciano mega missili dalla parte anteriore, sia simultaneamente che individualmente, premendo le placche sul cofano. Il parabrezza e il tetto si sollevano in modo che la minifigure di Batman si possa sedere nell’abitacolo.

C’è anche spazio per un passeggero. L’azione può diventare più intensa con l’aggiunta di elementi a fiamma blu attaccati allo scarico. Il set comprende 2 minifigure: Batman, con un mantello in tessuto, e The Penguin, con shooter e lanciarazzi in mano, dotato di shooter integrato che spara pezzi circolari.

Quando a fine giornata le fantasiose avventure dei supereroi giungono a termine, questo versatile veicolo diventa un magnifico pezzo da esposizione per le camerette dei bambini.

Inseguimento sulla moto di Batman™ e Selina Kyle™

€ 14,99

Raddoppia il divertimento per i fan di Batman™ dai 7 anni in su con il set Inseguimento sulla moto di Batman™ e Selina Kyle™ LEGO® DC Batman (76179). Questo set con 2 motociclette è basato sul film The Batman ed è perfetto per i fan della velocità e delle avventure dei supereroi.

L’azione di Batman su ruote!

L’immaginazione corre su un’emozionante corsa in motocicletta con Batman e Selina Kyle.

Con 2 potenti motociclette e 2 minifigure, oltre a una Batarang™, una pistola arpionante, una catena e una gemma preziosa, l’avventura è sempre dietro l’angolo.

Un Bat-Segnale™ che si illumina al buio offre tanta ispirazione in più per inventare storie di supereroi senza fine. L’app gratuita LEGO Building Instructions contiene una guida digitale aggiuntiva da utilizzare per ingrandire, ruotare e visualizzare il modello che viene costruito.

C’è anche un processo di costruzione guidato che consente anche ai giovani costruttori di creare con fiducia.

