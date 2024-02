Ricorre quest’anno il 25° anniversario della collaborazione LEGO Star Wars nata tra Gruppo LEGO e Lucasfilm. Verrà celebrata durante tutto l’anno con iniziative ad hoc per onorare i fan di LEGO Star Wars in tutta la galassia.

Il Gruppo LEGO dà il via oggi ai festeggiamenti alla Fiera del Giocattolo di Norimberga, in Germania, con la presentazione dei nuovi prodotti dedicati all’anniversario.

Presentata per la prima volta alla Fiera Internazionale del Giocattolo di New York nel 1999, la collaborazione LEGO Star Wars festeggia il suo traguardo a Norimberga con una selezione di set LEGO Star Wars dedicati al 25° anniversario, disponibili dal 1° marzo.

Tra questi, una nuova linea Starship Collection con nuovissime costruzioni ispirate alle astronavi Millennium Falcon e Invisible Hand; due set ispirati alla nave Tantive IV; e uno speciale set in edizione speciale per il 25° anniversario in onore di R2-D2. Alcuni set includeranno inedite minifigure da collezione in formato LEGO o targhette che celebrano l’occasione speciale.

Presso lo stand LEGO alla Fiera del Giocattolo di Norimberga è presente un nuovissimo logo LEGO Star Wars realizzato per il 25° anniversario con una ricostruzione LEGO dell’adorabile droide R2-D2. I visitatori possono trovare anche una costruzione 1:1 ispirata a R2-D2 composta da 27.797 mattoncini LEGO, che viaggerà attraverso l’Europa e gli Stati Uniti nel corso del 2024.

Inoltre, il 1° marzo il Gruppo LEGO darà il via al LEGO Star Wars 25-Second Film Festival, un’iniziativa che inviterà i fan di tutto il mondo a inviare brevi film di 25 secondi in cui potranno ricreare i propri momenti preferiti dell’iconica saga o creare nuove scene con i propri set e minifigure di LEGO Star Wars.

“La collaborazione LEGO Star Wars ha visto 25 anni di successi con prodotti, videogiochi, contenuti animati, grandi costruzioni, merchandise e altro ancora! Vogliamo celebrare questi anni e questi traguardi con tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui, ma soprattutto con la comunità dei fan, poiché non avremmo mai raggiunto tutto questo senza la loro creatività e passione”, afferma Mike Ilacqua, Head of Product presso il Gruppo LEGO.

“Sono stati 25 anni di puro divertimento combinando l’ampia galassia di Star Wars di Lucasfilm con l’ingegno del Gruppo LEGO, offrendo agli appassionati modalità entusiasmanti per ricreare le scene, veicoli e personaggi preferiti delle nostre storie“, ha affermato Paul Southern, Senior Vice President, Lucasfilm Franchise and Licensing, Disney Experiences. “Con l’entusiasmo dei nostri fan per la galassia di Star Wars e per l’espressione della propria creatività attraverso la costruzione dei set, non vediamo l’ora di continuare a divertirci per i prossimi decenni”.

Tra i prodotti legati al 25° anniversario della collaborazione LEGO Star Wars sarà presente anche un’edizione aggiornata del LEGO Star Wars Visual Dictionary di DK, che includerà una nuova minifigure esclusiva. È attualmente disponibile per il preordine e uscirà ad aprile 2024.

Ulteriori opportunità per celebrare la collaborazione arriveranno nel corso dell’anno, insieme ai fan. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale LEGO Star Wars.

LEGO Star Wars: le nuove uscite

LEGO® Star Wars™ Millennium Falcon™

Età: 18+

Prezzo: 84,99 €

Pezzi: 921

Codice prodotto: 75375

Dimensioni:

Altezza: 13 cm

Lunghezza: 24 cm

Larghezza: 19 cm

LEGO® Star Wars™ Tantive IV™

Età: 18+

Prezzo: 79,99 €

Pezzi: 654

Codice prodotto.: 75376

Dimensioni:

Altezza: 15 cm

Lunghezza: 32 cm

Larghezza: 11 cm

LEGO® Star Wars™ Invisible Hand™

Età: 18+

Prezzo: 52,99 €

Pezzi: 557

Codice prodotto.: 75377

Dimensioni:

Altezza: 17 cm

Lunghezza: 30 cm

Larghezza: 9 cm

LEGO® Star Wars™ R2-D2™

Età: 10+

Prezzo: 99,99 €

Pezzi: 1,050

Codice prodotto: 75379

Dimensioni:

Altezza: 24 cm

Larghezza: 16 cm

Profondità: 11 cm

Tantive IV™

Età: 8+

Prezzo: 54,99 €

Pezzi: 502

Codice prodotto: 75387

Dimensioni:

Altezza: 8 cm

Larghezza: 13 cm

Profondità: 22 cm