LEGO Star Wars Jedi: Il set BD-1 di Fallen Order è in vendita da oggi

Maggio è stato un mese assolutamente eccezionale per le uscite dedicate a Star Wars, grazie agli eventi del 4 maggio e della Star Wars Celebration 2022, per non parlare della prima di Obi-Wan Kenobi su Disney+. LEGO ha certamente partecipato alla manifestazione con il lancio di diversi set basati sulla serie di Obi-Wan Kenobi.

LEGO ha anche lanciato di recente l’atteso set basato sull’adorabile droide BD-1 del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, e tutto quello che c’è da sapere per acquistarlo è descritto nell’articolo.

Il set LEGO BD-1 (75335) comprende 1062 pezzi e caratteristiche come articolazioni posabili, una testa che può essere inclinata all’indietro, in avanti e lateralmente, elementi traslucidi sul retro della testa che indicano lo stato d’animo di BD-1, un compartimento per gli elementi della bomboletta stimolante e un cartello informativo da esporre che include una mini figura di BD-1.

I preordini per LEGO Star Wars Jedi: Fallen Order BD-1 (75335) sono già disponibili su Amazon al prezzo di 99,99 dollari e la data di uscita è fissata per il 1° agosto. Sarà disponibile anche qui.

A proposito della Star Wars Celebration e di Jedi: Fallen Order, Respawn ed EA hanno confermato che è in lavorazione un sequel intitolato Jedi: Survivor, che dovrebbe arrivare nel 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Dopo la rivelazione ufficiale di Star Wars Jedi: Survivor, Monaghan ha scritto su Twitter che il gioco è in lavorazione da diversi anni. Sebbene non abbia detto molto su cosa tratterà la storia di Jedi: Survivor, ha parlato di come sarà dal punto di vista tematico, soprattutto se confrontato con Fallen Order.

“Amo quando le storie crescono con i loro personaggi e con il pubblico. Sono entusiasta di presentare ciò su cui Lucasfilm, Respawn, EA e io abbiamo lavorato negli ultimi anni”, ha dichiarato Monaghan sui social media. “Sono orgoglioso di dire che Jedi: Survivor è una progressione complessa, matura ed emozionante per un gioco audace e ambizioso”.

Il 2022 è un anno importante per la serie creata da George Lucas, dato che tra serie spin-off, manga, comics e action figure, sta diventato ancora più espansiva.