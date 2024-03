Come successo per Harley Quinn, una miniserie a fumetti farà da ponte tra prima e seconda stagione

My Adventures with Superman, dalla serie animata ai comics

Il 4 giugno, la DC porterà l’azione e le emozioni della serie animata di successo My Adventures with Superman ai fan dei fumetti in una nuova serie. Scritta dalla produttrice della serie TV Josie Campbell e disegnata dall’artista Pablo M. Collar, My Adventures with Superman riprende dall’esplosivo finale della prima stagione, facendo da ponte con l’attesissima seconda stagione, nello stile delle miniserie a fumetti di Harley Quinn: La Serie Animata.

Clark Kent è un po’ giù di morale e trascorre il Natale da solo a Metropolis. Ma quando riceve una soffiata su un mostro nelle fogne, Superman, Lois Lane e Jimmy Olsen entrano in azione per indagare su questo mistero. Che cos’è questo mostro in grado di assorbire tutto ciò che tocca e perché si trova qui a Metropolis?

You guys are gonna have so much fun with this. Superman in comics — what a concept! https://t.co/RXFZaSaM9s pic.twitter.com/QHnBoAhyQp — Cozy Josie Campbell (@CozyJamble) March 7, 2024

Così Josie Campbell parla della serie a fumetti:

“Essere la produttrice di My Adventures with Superman e portare Clark Kent sugli schermi televisivi di tutto il mondo è stato per me solo un sogno che si è realizzato. Quindi sono assolutamente entusiasta che Pablo e io possiamo portare ai fan ancora più avventure con Superman, questa volta in forma di fumetto!. Questa storia è una di quelle di cui abbiamo parlato nella stanza degli sceneggiatori, ma non c’era spazio per essa nella prima stagione. Quindi preparatevi a storie d’amore, commedie, superpoteri, Jimmy Olsen che parla molto del fatto che ora è super-ricco e tutta la bontà della serie racchiusa in questa miniserie ricca di azione”.

L’artista Pablo M. Collar porta in questa serie un impressionante pedigree della DC, avendo disegnato per Are You Afraid of Darkseid, Ghouls Just Wanna Have Fun e altri titoli antologici della DC:

“Sono stato completamente innamorato di My Adventures with Superman dal momento in cui ho visto l’annuncio della serie, e ho colto al volo l’opportunità di lavorare con Josie al fumetto. Superman è sempre stato il riferimento e il simbolo di tutto ciò che di buono c’è in noi, e far parte di una cosa del genere è un sogno che si avvera, e tutta la squadra darà il meglio di sé.”

My Adventures with Superman #1 presenterà una copertina principale di Carli Squitieri, con copertine variant di Gavin Guidry e Riley Rossmo.