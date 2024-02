Knight Terrors 1 | Recensione del nuovo evento DC

Tobia Brunello 2024-02-13T08:00:56+01:00 Autori: Joshua Williamson, Howard Porter Formato: 17X26, 48 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 (Variant 7,00 €) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 21/12/2023

L’Universo DC negli ultimi tempi si sta sviluppando lungo una serie ininterrotta di eventi crossover, l’ultimo dei quali è questo Knight Terrors.

Arrivato sulla scia di Crisi Oscura Sulle Terre Infinite e Batman Vs Robin: Lazarus Planet, negli Stati Uniti ha interrotto per un paio di mesi il flusso regolare di tutte le serie DC, tutte sostituite da varie miniserie di due numeri tie-in dell’evento.

Abbiamo già potuto leggere un prologo di Knight Terrors nell’albo speciale che Panini ha distribuito gratuitamente nelle fumetterie in occasione del Free Comic Book Day di dicembre, in cui Damian Wayne aveva un primo contatto con Insomnia, il nuovo supercriminale in grado di infestare i sogni altri, in una sorta di ponte ideale tra Batman Vs Robin e questo evento.

Dopo quel piccolo prologo disegnato da Chris Bachalo, in questo primo numero dell’edizione italiana di Knight Terrors (che corrisponde a DC Crossover 32) viene pubblicato lo speciale americano Knight Terrors: First Blood, scritto sempre da Joshua Williamson (sempre più architetto degli eventi DC) e disegnato da Howard Porter.

Si tratta di una storia che ha il compito principale di mettere in posizione gli attori principali dell’evento e dare il via agli accadimenti che saranno poi sviluppati nel corso della miniserie vera e propria e dei vari tie-in.

La storia vede i tre membri della Trinità DC, Superman, Batman e Wonder Woman, convergere alla Sala della Giustizia, l’ex quartier generale dell’attualmente disciolta Justice League, dove trovano il corpo del vecchio nemico Dottor Destiny. Ma non sono soli: anche il supereroe fantasma Deadman sta indagando lo stesso delitto compiuto però su un’altro piano dell’esistenza, quello del Sogno, così attiguo a quello della Morte (“come fossero fratello e sorella”, in un chiaro riferimento al Sandman di Neil Gaiman, che ha avuto tra i protagonisti proprio il Dottor Destiny).

#FavouriteComics2023 The first major event of the Dawn of DC era, following on Dark Crisis and Lazarus Planet, begins in Knight Terrors: First Blood from Joshua Williamson, Howard Porter, Brad Anderson, and Troy Peteri. This is absolutely part of the main narrative. pic.twitter.com/Md6SqWBUug — d. emerson eddy🐀 (@93418) January 19, 2024

Durante questa indagine avviene l’attacco di Insomnia, che fa sprofondare tutto il mondo in sonno pieno di incubi mortali: Superman e Harley Quinn sono tra le prime vittime che vediamo soccombere al sonno, così come Batman, il cui corpo però viene posseduto da Deadman per continuare ad operare nel mondo della veglia.

Wonder Woman viene colpita dal sonno mentre è insieme ai compagni della Justice League Dark, ma mentre lei e Detective Chimp crollano addormentati, Zatanna riesce a proteggersi con un incantesimo. Non sono così fortunati altri personaggi che vediamo in preda agli incubi: Nightwing (che chiede l’aiuto degli altri Titans), Joker, Ravager e altri ancora…

Insomma, dopo questa storia il terreno è pronto per tutti i tie-in sparsi nel DC Universe, la maggior parte composti semplicemente dai protagonisti delle varie miniserie in lotta con i loro peggiori incubi ma altri con maggior peso specifico nella vicenda (come Zatanna che si dovrà alleare con un personaggio che non può dormire, Robotman della Doom Patrol).

La miniserie principale invece vedrà il Batman posseduto da Deadman operare nel mondo della veglia per scoprire il segreto di Insomnia e sconfiggerlo.

Questo primo numero funziona abbastanza bene come episodio introduttivo, insomma, anche se i disegni di Howard Porter, nel tentativo di ricreare un’atmosfera più horrorifica, perdono di chiarezza e di definizione in alcuni passaggi.

Di per sé Knight Terrors si presenta come un evento più contenuto e meno invasivo di tanti altri degli ultimi anni: le serie regolari tecnicamente non ne sono toccate, ma “messe in pausa” sostituite dalle miniserie tie-in. In realtà, così come Batman vs Robin: Lazarus Planet, fa parte di quel grande affresco di Dawn of DC orchestrato principalmente da Joshua Williamson che proseguirà poi con Titans: Beast World e che fa capo alle macchinazioni di Amanda Waller. Chi ama seguire il DC Universe nel suo complesso può apprezzare come tutte le tessere del mosaico si vanno a comporre nel tempo, ma si può anche apprezzare questa saga come una semplice parentesi horror con i vari protagonisti della DC.