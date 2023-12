Suicide Squad: Dream Team con Harley Quinn, Dreamer

In seguito al crossover Titans: Beast World la figura di Amanda Waller ricoprirà un ruolo ancor più importante nel DC Universe, e lo vedremo anche nella nuova serie regolare Suicide Squad: Dream Team.

Sulle pagine di Titans: Beast World e Action Comics, Amanda Waller ha sviluppato con cura il suo piano per conquistare il potere supremo nell’Universo DC. Questo marzo, i suoi piani faranno un importante passo avanti con la creazione di una nuova Task Force X, con un inaspettato supereroe DC al centro. LEGGI ANCHE:



The Suicide Squad Isekai: trailer e poster della nuova serie anime in collaborazione con DC

my cover for Suicide Squad: Dream Team pic.twitter.com/aYDJYhcTVY — 🎃Big Gleb🎃 (@GlebMelnikov8) December 14, 2023

Direttamente dalle pagine del crossover, e in particolare dello speciale Titans: Beast World Tour – Metropolis, Amanda Waller infatti è pronta a reclutare Dreamer, il personaggio apparso per la prima volta nel telefilm Supergirl interpretato dall’attrice transessuale Nicole Maines, che in seguito ne è diventata anche la sceneggiatrice sulle pagine dei fumetti.

Gang, I am so so excited to be writing SUICIDE SQUAD: DREAM TEAM! I’ve had Dreamer on Task Force X on my bingo card forever and I am insanely grateful to be getting to bring it to you. I really really hope you all like it 💙 https://t.co/XsHXzguXHj — Nicole Maines 🟧 (@NicoleAMaines) December 13, 2023

Proprio la storia scritta da Nicole Maines in Titans: Beast World Tour – Metropolis funge da prologo a Suicide Squad: Dream Team, la serie regolare scritta dalla stessa Maines per i disegni di Eddy Barrows ed Eber Ferreira che vedrà Amanda Waller dirigere una Task Force X composta, oltre che da Dreamer, da due veterani come Harley Quinn e Deadeye, oltre alla maga Black Alice (che ha avuto un ruolo importantissimo in Lazarus Planet) Clock King e Bizzarro, la controparte “contraria” di Superman che sta per tornare in scena sulle pagine di Action Comics.

If you needed any more proof @eddybarrows is the GOAT https://t.co/PoL1zeVT8A pic.twitter.com/Jw5DvcsdWW — Nicole Maines 🟧 (@NicoleAMaines) December 13, 2023

Per Amanda Waller, i metaumani sono la più grande minaccia alla sicurezza del mondo e non rinuncia a usarli spietatamente per risolvere il problema. La Waller vede in Dreamer, la supereroina precognitiva e in grado di visitare i sogni della DC, un tassello fondamentale per eliminare questa minaccia e la recluta per questa ultima versione della Suicide Squad, un Dream Team composto da alcuni dei più pericolosi supercriminali che l’Universo DC possa offrire: Harley Quinn, Bizarro, Clock King, Black Alice e Deadeye.