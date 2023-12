Suicide Squad Isekai: nuovo trailer e periodo di uscita dell’anime!

La DC Comics entra nel mondo degli anime con Suicide Squad Isekai. Recentemente abbiamo riportato questa grande novità. Si tratta di un progetto anime che DC Comics realizzerà in collaborazione con Wit Studio. Parliamo di un affermato studio di animazione giapponese, famoso per gli adattamenti anime di Ranking of Kings, Spy x Family e delle prime tre stagioni de l’Attacco dei Giganti. Ma adesso la più grande banda di disadattati della DC sta affrontando una nuova missione che li porterà ad esplorare un altro mondo.

E con il presente articolo vogliamo riportare nuove informazioni sull’anime di Suicide Squad Isekai, che giungono con un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo. Inoltre abbiamo modo di riportare altri dettagli sullo staff che introdurrà il gruppo di antieroi nel mondo degli anime.

Tra i personaggi della Suicide Squad che si vedranno sul piccolo schermo confermiamo Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Clayface e Peacemaker, guidati ancora una volta da Amanda Waller. Harley Quinn sarà doppiata da Anna Nagase, Deadshot da Reigo Yamaguchi, Peacemaker sarà doppiato da Takehito Koyasu (Le bizzarre avventure di JoJo) mentre Clayface sarà doppiato da Jun Fukuyama (Blue Exorcist). Riguardo King Shark, questo personaggio avrà la voce Subaru Kimura (Todo in Jujutsu Kaisen). Sebbene non faccia parte direttamente della squadra, a quanto pare, nell’anime ci sarà anche l’iconico ed emblematico Joker, che sarà doppiato da Yuichiro Umehara (Goblin Slayer).

Il trailer permette ai fan degli anime di dare un’occhiata alla prima avventura di Isekai della Suicide Squad. Inoltre conferma che la serie arriverà il prossimo anno, nel 2024.

Per coloro desiderosi di saperne di più su Suicide Squad Isekai, ricordiamo che Warner Bros ha descritto il prossimo progetto come segue:

“Harley Quinn, il Joker e la Suicide Squad della DC si scatenano approdano nel mondo Isekai. Si tratterò di una nuova serie anime originale di Warner Bros. Japan e Wit Studio e si intitolerà Suicide Squad ISEKAI. I mondi più esasperanti si scontrano in un fantasy epico e violento con i migliori creatori di anime!” Isekai significa “mondo differente”, che ora è uno dei generi più popolari per gli anime giapponesi.

Fonte – Comicbook