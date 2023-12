Jujutsu Kaisen: l’anime annuncia un nuovo slittamento

Jujutsu Kaisen ha sbalordito tutti i fan quest’anno con il tanto atteso ritorno della seconda stagione dell’anime. E sono molti i fan che la considerano tra le migliori, se non la migliore, serie anime dell’anno. Chiaramente, il lavoro di MAPPA ha provocato l’aumento delle vendite del manga, che già di per sé erano importanti con Gege Akutami che ha da subito incuriosito tanti lettori. Ma con la seconda stagione attualmente in corso, MAPPA sta riscuotendo molto successo. Tutti gli occhi sono puntati sull’anime, ma con il presente articolo vogliamo riportare che MAPPA ha rilasciato un nuovo annuncio secondo il quale ci sarà un ulteriore slittamento dell’anime.

L’informazione arriva direttamente da MAPPA, dato che le pagine ufficiali di Jujutsu Kaisen hanno confermato il ritardo. Si scopre che la trasmissione dell’episodio 19 della seconda stagione andrà in onda come da programma, ma lo streaming ritarderà di un giorno Giappone.

Nel messaggio di MAPPA si legge un avviso sulla modifica dei tempi di distribuzione. “I tempi di distribuzione dell’episodio 43 (episodio 19 della seconda stagione), che andrà in onda giovedì 30 novembre, saranno modificati. Rilascio previsto dopo la modifica: La distribuzione inizierà ogni venerdì dalle 18:00“, si legge nel post sopra condiviso.

E non è la prima volta che i fan si trovano di fronte a questa situazione, in quanto Jujutsu Kaisen ha avuto lo stesso ritardo la scorsa settimana con l’episodio 18. Quindi gli spettatori giapponesi hanno dovuto aspettare un giorno in più prima che arrivasse in streaming. E la stessa situazione capiterà per l’episodio 19.

Per ora, i fan di Jujutsu Kaisen devono sempre aspettarsi un episodio alla settimana tutti i giovedì, in streaming su Crunchyroll. La seconda stagione è sicuramente imperdibile per tutti i fan di Jujutsu Kaisen e per tutti coloro che hanno già visto la prima stagione. Questa infatti presenta un breve arco incentrato sul passato di Gojo e la sua amicizia con Geto e l’arco dell’Incidente di Shibuya. Si tratta senza dubbi di uno dei momenti più importanti della serie shonen in quanto accadono diversi sviluppi chiave.

Geto riesce a sigillare Gojo, mettendolo fuori dai giochi e provocando un grosso incidente a Shibuya nel giorno di Halloween. Nanami perde la vita e Sukuna entra in azione sconvolgendo ogni cosa.

Fonte – Comicbook