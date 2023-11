One Piece: svelate le anticipazioni dell’episodio 1086

L’anime di One Piece ha ufficialmente concluso l’arco narrativo di Wano con il suo ultimo episodio. E adesso ora i fan saranno condotti verso un nuovo arco, che sarà quello conclusivo della serie shonen. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni dell’episodio 1086 dell’anime.

Dopo quattro lunghi anni, l’anime di One Piece ha concluso tutti gli eventi di Wano. Infatti Rufy e i Cappelli di Paglia hanno finalmente lasciato l’isola chiusa e ora sono tornati a prendere il mare. Molti sono stati i cambiamenti nei mari da quando Rufy ha sconfitto Kaido, e ora si tratta di vedere quanto è cambiato mentre l’anime si prepara per il suo prossimo arco narrativo.

Con l’anime che già fissa una data per Egghead Arc il prossimo anno, One Piece aggiornerà i fan su come Buggy sia stato nominato uno dei nuovi Quattro Imperatori del Mare insieme a Rufy. Sicuramente questa è una sorpresa incredibile, in quanto su scopre che Buggy avrebbe formato un nuovo gruppo spietato con pirati rinomati del calibro di Mihawk e Crocodile. Pare quindi che il prossimo episodio dell’anime spiegherà nel dettaglio come questo sia potuto accadere.

L’episodio 1086 di One Piece si intitola “Un nuovo Imperatore! Bagy il Clown Superstar!” e di seguito ne riportiamo il sinossi:

“La mente dell’evasione di Impel Down e ora il nuovo Imperatore del Mare, Buggy! Rappresenta una brutta notizia per i famigerati Coccodrillo e Mihawk, che ora ha sotto il suo apparente controllo! Infatti prende il comando di un nuova organizzazione, Cross Guild, e questo carismatico personaggio entra in azione!”

Il nuovo episodio di One Piece sarà presentato in Giappone domenica 3 dicembre e sarà disponibile per lo streaming con Crunchyroll.

Recentemente abbiamo riportato un nuovo trailer che rivelava l’inizio del nuovo arco narrativo sul piccolo schermo. Il primo episodio dell’arco dell’isola del Futuro debutterà il 7 gennaio dell’anno prossimo. Quindi manca davvero poco e tutti i fan potranno scoprire le novità del manga anche nell’anime.

Fonte – Comicbook