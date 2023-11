Tra le uscite targate Panini Comics del 30 novembre 2023 troviamo i penultimi numeri dell’edizione Integrale di Conan il Barbaro e dell’edizione Compendium di The Witcher (di cui è stato annunciato da poco il nuovo spin-off animato su Netflix).

Inoltre l’edizione deluxe del 40° albo di Asterix e un nuovo romanzo di Star Wars: L’Alta Repubblica.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 30 novembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 30 novembre 2023

Conan il Barbaro 8

Panini Comics Integrale

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #30/33, Savage Sword of Conan (1974) #8

Un altro poker di storie illustrate dal Michelangelo dei comics: “Big” John Buscema, con l’adattamento di La mano di Nergal di R.E. Howard e Lin Carter. Roy Thomas poi decide di adattare a fumetti un celebre romanzo sword & sorcery non di Conan, scritto da Norvell W. Page: Venti di fuoco! Qui ne leggerete i primi due capitoli! In appendice, nello splendido bianco e nero di Savage Sword, l’adattamento della poesia Canzone di morte di Conan il Cimmero scritta da Lin Carter!

The Witcher 6

Panini Comics Compendium

4,90 €

Contiene: The Witcher: Of Flesh and Flame (2018) #4, The Witcher: Fading Memories (2020) #1/3

Con un ultimo, sorprendente capitolo, termina la miniserie Di carne e fiamma e subito dopo inizia Ricordi sbiaditi! In questo nuovo racconto vedremo Geralt di Rivia vagare per un mondo in cui i mostri sono scomparsi! Una buona notizia per tutti tranne che per un Witcher, che si mantiene proprio dando la caccia a queste creature! Quale sarà la sua prossima mossa?

Asterix e l’Iris Bianco

Edizione Deluxe

34,90 €

Contiene: L’Iris Blanc

Per l’uscita del 40esimo albo di Asterix è prevista anche una speciale edizione deluxe di Asterix e l’Iris Bianco : un’edizione di pregio a tiratura limitata che non verrà ristampata, dal grande formato, arricchita dalle tavole e dai documenti di lavoro originali degli autori e da un ricco apparato redazionale inedito.

Volete sapere tutto su com’è nata questa nuova avventura dei nostri amici Galli scritta da Fabcaro e disegnata da Didier Conrad?

Questa è l’edizione che fa per voi! Nessuna vera collezione di Asterix può farne a meno.

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Cataclisma

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Cataclysm

Dopo cinque anni di conflitto, i pianeti Eiram ed E’ronoh sono giunti a un cessate il fuoco. Ma quando arriva la notizia di un disastro alla firma del trattato di pace su Jedha, la violenza si riaccende. Lavorando insieme ai Jedi, gli eredi al trono di entrambi i pianeti hanno scoperto le prove che il conflitto è stato orchestrato dal misterioso Sentiero della Mano Aperta, che i Jedi sospettano di aver causato il disastro su Jedha…