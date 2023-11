The Witcher: Sirens of the Deep, il film animato annunciato con un trailer

The Witcher: Sirens of the Deep è il nuovo film animato annunciato con un teaser trailer durante la recente Geeked Week. Il lungometraggio è volto all’espansione del mondo di The Witcher, adattando uno dei tanti racconti di Andrzej Sapkowski, autore di questa grandissima e apprezzatissima saga fantasy. Per chi è amante della saga letteraria dovete sapere che il film animato andrà ad adattare “A Little Sacrifice“.

Alle animazioni lavorerà lo Studio Mir, che ha già realizzato The Witcher: Nightmare of the Wolf e The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender. The Witcher: Sirens of the Deep avrà al centro lo stesso Geralt, che questa volta riceve un incarico avente come fulcro un conflitto secolare tra umani e tritoni. Il nostro Strigo dovrà sugli amici, vecchi e nuovi per risolvere tale mistero, prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra senza pari.

Yennefer e Jaskier faranno parte di questa vicenda, figure già note dagli amanti della serie TV, dei libri e anche dei videogiochi. Geralt in The Witcher: Sirens of the Deep sarà doppiato dal leggendario Doug Cockle, il doppiatore che ha dato vita al personaggio in The Witcher 3: Wild Hunt.

Come sappiamo il personaggio di Geralt non era principalmente presente in The Witcher: Nightmare of the Wolf, a parte un’apparizione nei panni di se stesso da giovane, visto che il lungometraggio citato era ambientato prima dell’epoca principale conosciuta dalla maggior parte del pubblico.

Come per gli altri doppiatori, Netflix ha anche confermato che Joey Batey della serie TV The Witcher darà la voce a Jaskier con l’attrice Anya Chalotra che tornerà nel ruolo di Yennefer. Un altro personaggio chiamato Essi Daven, un bardo e noto conoscente di Jaskier, sarà interpretato da Christina Wren, che ha interpretato personaggi come il Maggiore Farris nei film di Superman della DC.

Fonte Comic Book