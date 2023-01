The Witcher 3: Wild Hunt esplode in Giappone: vendute 1 milione di copie

The Witcher 3: Wild Hunt è sicuramente uno dei videogiochi di ruolo più importanti degli ultimi anni, e nel corso del tempo grazie al suo meraviglioso “invecchiamento” il pubblico ha spinto sempre di più all’acquisto di quest’ultimo, spulciando non solo il titolo principale ma anche i DLC.

La fama del medesimo è ovviamente cresciuta grazie all’uscita della serie Netflix, e come spesso capito tutto il merchandising inerente al franchise va a ruba, così come accaduto con il libri.

Detto questo oggi parliamo di un bellissimo record raggiunto in territorio giapponese durante il mese di dicembre, legato sempre al videogioco di CDPR, ricordando anche il lavoro degli sviluppatori fatto con Cyberpunk 2077 che ha condotto alla serie anime di Studio TRIGGER “Edgerunners”. Insomma, successo su successo per il team polacco.

Tramite un bellissimo post su Twitter riportato tramite Gameinfiniteus ammiriamo e leggiamo allo stesso tempo la casa di sviluppo videoludica che ringrazia il pubblico giapponese per il traguardo, con la condivisione di una bellissima illustrazione del protagonista del gioco Geralt in stile nipponico appunto: davvero stupenda.

L’annuncio arriva dalla pagina Twitter ufficiale giapponese della stessa CDPR, che come accennato festeggia il milione di copie in terra giapponese con questa illustrazione visionabile appena in alto a queste righe.

Per chi è abituato alla versione originale del protagonista di The Witcher di certo si troverà “spaesato” in un certo senso, anche perché in questo caso ammiriamo lo Strigo in versione “Samurai” se così vogliamo dire, con indosso la toga classica di quei guerrieri e una cicatrice sull’occhio, proprio come i combattenti dell’epoca Feudale tanto conosciuta dal mondo intero.

The Witcher 3: Wild Hunt se non lo sapevate ha ricevuto un upgrade per next-gen che sicuramente ha aiutato a raggiungere questa meravigliosa quota, tanto ambita e sicuramente tanto attesa dalla produzione. L’amore per CDPR probabilmente è dovuta anche alla creazione di Cyberpunk, al momento un franchise amato e in espansione.

Cosa ne pensate di questo risultato? Senza ombra di dubbio è meritato e specie se consideriamo la qualità totale del gioco non possiamo che esserne contenti.

