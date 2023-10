One Piece: l’arco di Wano ha commosso Eiichiro Oda

La saga di Wano di One Piece si è pressoché conclusa anche sul piccolo schermo dopo la fine del lunghissimo scontro tra Rufy e Kaido. E sorprendentemente il famoso mangaka della serie shonen, Eiihciro Oda, ha ammesso di essersi commosso mentre guardava l’adattamento anime dell’arco di Wano.

La rivelazione è arrivata dal blog Mangaka Musings di Viz Media. in questo spazio gli artisti di vari manga discutono dei pensieri che hanno sulla vita, sui loro progetti e così via. Il blog è frequentato da diversi mangaka, tra cui Eiichiro Oda. Nel suo intervento sul blog, ha ammesso di essersi lasciato talmente trasportare da essersi commosso nel guardare l’anime dell’arco di Wano. Ha proprio ammesso che nell’ultimo periodo piange ogni volta che guarda l’anime di One Piece. “L’arco narrativo di Wano è davvero bello! Grazie per le meravigliose performance!!” afferma Oda.

Oda non è l’unico che ha elogiato l’arco narrativo di Wano. Sia i fan che i critici hanno confessato molto amore nei confronti della serie nell’ultimo anno. Questi perché ogni episodio non solo ha offerto ai fan un’animazione incredibile, ma episodio dopo episodio andava sempre più migliorandosi. Per quanto riguarda poi il manga, al momento si trova nella sua fase finale, il che significa che l’anime prima o poi riuscirà a recuperare terreno. Tuttavia, per ora, sia il mangaka che i fan della serie shonen in questione adorano ogni minuto dell’anime di Toei Animation.

Uno degli elementi chiave dell’arco narrativo di Wano che ha reso questa saga memorabile è la conclusione del combattimento tra Rufy e Kaido. Il Pirata dal Cappello di Paglia ha affrontato in diversi round il potente drago, acclamato come uno dei più forti in circolazione. Rufy ha dovuto scavare dentro se stesso per superare i propri limiti. E proprio in questo modo, ha sbloccato la forma del Gear Fifth, risvegliando la vera natura del suo Frutto del Diavolo. Questa forma gli ha permesso di fare qualunque cosa desiderasse con il suo corpo. In altre parole, ha acquisito il potere più “ridicolo” del mondo e questo gli h permesso di sconfiggere Kaido.

Fonte – CBR