La nuova puntata di Jujutsu Kaisen ha messo in risalto ancora una volta gli stregoni che devono e hanno fatto le veci di Gojo, successivamente al suo suggellamento, e questa volta è toccato a Nanami. Il suo potere è davvero eccezionale e forse dopo l’imprigionamento del sensei quest’ultimo è una delle speranze più grandi per debellare e sconfiggere le Maledizioni palesatesi nella stazione di Shibuya.

Come leggiamo su Comic Book tale puntata ha delle scene emotivamente molto forti e come ben sappiamo per essere enfatizzate a dovere il cast vocale deve fare un lavoro incredibile, proprio come successo in questo caso. Su Twitter i doppiatori inglesi si sono soffermati su una nota scena con la centro Nanami e Haruta, la donna che ha avuto il dispiacere di avere a che fare con lo stregone di primo livello.

Recentemente il doppiatore di Kento ha pubblicato un commento che ha fatto preoccupare i fan dell’anime. Prima di lui, sempre la doppiatrice inglese di Haruta ha lasciato un messaggio sotto ad un post dedicato proprio ad una scena che riguarda il suo personaggio e Kento, che non riveliamo per via degli spoiler. Chris Hackney ha quindi ironicamente risposto ad un commento dicendo di essere “l’invidia del Web”.

I just want to remind everyone that I'm the English voice of Haruta in #JujustuKaisen so…

Do with that what you will. #JJK https://t.co/lt7LTAAz2i

— Chris Hackney (@ChrisHackneyGGK) October 13, 2023