One Piece 1076: lo scontro tra Rufy e Kaido si conclude ufficialmente

L’anime di One Piece ha ufficialmente concluso il lunghissimo scontro tra Rufy contro l’Imperatore Kaido nell’episodio 1076. Quindi come già anticipato recentemente, questo epsiodio ha visto Monkey D. Rufy sconfiggere una volta per tutte l’avversario di gran lunga più potente che abbia mai affrontato. Così, il capitano dei Cappelli di Paglia ha mantenuto la promessa al popolo di Wano, liberandolo dopo oltre 20 anni dalla tirannia di Kaido e di Orochi.

La Saga di Wano è la più longeva della serie shonen scritta e disegnata da Eiichiro Oda. Basti pensare che nel manga è raccolta in 149 capitoli, ossia dal 909 al 1057 mentre l’anime ha adattato questi eventi dall’episodio 890. Ma ora la sua conclusione è sempre più vicina, proprio perché Rufy ha sconfitto il suo avversario. Il pirata dal cappello di paglia era l’unico rimasto, visto che tutti i suoi compagni erano riusciti ad avere la meglio sui pirati delle Cento Bestie.

Con il presente articolo vogliamo quindi ufficializzare la conclusione dello scontro e lo facciamo riportato una clip che attesta proprio i momenti finali dello scontro. Anche in questo caso, ancora una volta, Toei Animation ha dimostrato di essere capace di realizzare animazioni da urlo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Naotoshi Shida’s latest work in One Piece, love to see it! pic.twitter.com/FFMrCEGFhd — Hype (@DbsHype) September 17, 2023

Come si può vedere questi sono i momenti finali di Kaido, e lo si capisce dal falshback che lo vede conversare con King, il suo braccio destro sconfitto da Zoro. L’imperatore è consapevole della sua forza e della superiorità, anche se confessa che se c’è qualcuno capace di batterlo è Joy Boy. E dato che durante questa lunga battaglia Rufy ha risvegliato la vera natura del Frutto del Diavolo, si è avvicinato moltissimo al potere di Joy Boy. Secondo Zunisha, però, questo pirata misterioso sarebbe tornato in Rufy.

L’arco di Wano ha conquistato i suoi fan attraverso battaglie emozionanti, ben animate e con la solita profondità che ha sempre caratterizzato One Piece. E un epilogo del genere comporterà importanti novità anche nell’anime. Infatti adesso sul piccolo schermo tornerà Shanks che porrà definitivamente fine alla saga di Wano.