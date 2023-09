Jujutsu Kaisen: l’animazione dell’episodio 8 delude i fan

Jujutsu Kaisen è tra le serie shonen più seguite degli ultimi anni e la prima stagione animata ha entusiasmato tutti i fan portandoli ad avere grandi aspettative sul suo sequel. E finora, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen le sta rispettando tutte. Ma, con il presente articolo vogliamo riportare un dettaglio legato all’animazione dell’ottavo episodio dell’anime, che ha mandato in confusione tutti i fan.

Finalmente la seconda stagione anime di Jujutsu Kaisen ha dato il via all’arco di Shibuya. L’ottavo episodio della seconda stagione termina con l’incontro tra Gojo e la banda di Mahito, ma prima che inizi questo scontro, c’è un altro già in corso. Si tratta di Yuji, che si ritrova ad affrontare una maledizione simile ad una cavalletta. E i fan di Jujutsu Kaisen erano ansiosi di vedere il combattimento.

Non è un caso, in quanto questa battaglia presenta alcuni dei migliori combattimenti corpo a corpo di Yuji della serie. E Studio MAPPA non trascura le scene d’azione. Tuttavia, i fan affermano che la scena non è all’altezza delle loro aspettative. Alcuni considerano questo combattimento totalmente inguardabile. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere sopra, la sequenza di combattimento è abbastanza fedele al manga, ma c’è un ostacolo. La scena stessa è influenzata dall’oscuramento, dalla desaturazione del colore e dall’effetto ghosting. Quando Yuji inizia a scambiare colpi con la maledizione, c’è quasi una foschia sullo schermo e questa azione sfocata ha lasciato sconvolti molti fan.

Tuttavia, c’è una buona ragione per l’oscuramento e non è qualcosa a cui MAPPA potrebbe semplicemente rinunciare. Le modifiche visive apportate a questa lotta sono tutte apportate in nome degli standard di rete. In Giappone, gli anime televisivi devono smorzare le sequenze d’azione intense con oscuramenti e immagini fantasma per ridurre potenziali rischi di convulsioni. Serie anime come Pokémon hanno imparato a proprie spese che i frame rate e l’eccessiva saturazione possono provocare convulsioni al pubblico. Con l’aumento di questi incidenti, sono state messe in atto linee guida da rispettare nella speranza di prevenire questi incidenti. Ed è per questo che Jujutsu Kaisen ha dovuto apportare modifiche a Yuji contro la maledizione.

