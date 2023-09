Dragon Ball: Akira Toriyama commenta il ritorno di Ken il Guerriero

Ken il Guerriero è uno dei manga shonen più famoso degli anni 80 e infatti la sanguinosa storia di Kenshiro è tra le più popolari di quegli anni in Giappone. Non a caso si tratta di uno dei manga più venduti della storia, che narra le vicende di un personaggio, nonché protagonista, che è in grado di far esplodere la testa dei suoi avversari colpendo i punti giusti del loro torace. Questo è un grande momento per il franchise nato dalla mente di Buronson e illustrato da Tetsuo Hara in quanto abbiamo recentemente annunciato un nuovo progetto anime in lavorazione per celebrare i 40 anni della serie. Con il presente articolo vogliamo riportare che, per celebrare questo evento, il famoso mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha condiviso i suoi pensieri su questa storia brutalmente sanguinosa.

(Hokuto no Ken) Ken il Guerriero ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1983, ed è durato poco meno di cinque anni prima di concludersi. Sebbene il franchise abbia ricevuto un adattamento anime durato oltre centocinquanta episodi, è passato un po’ di tempo da quando Kenshiro è apparso sul piccolo schermo. La serie ha anche ricevuto un lungometraggio live-action negli anni ’90 e un musical di recente, Ora però la storia post-apocalittica mira a un grande ritorno.

I primi due volumi del manga di Ken il Guerriero sono stati ripubblicati all’inizio di questa settimana, e in questi è presente il commento del leggendario Akira Toriyama. Il mangaka ha affermato che la serie è “un alleato affidabile e l’anime rivale più forte“. Oltre ai commenti di Toriyama, le nuove pubblicazioni contenevano anche il commento del mangaka de Le bizzarre avventure di JoJo, Hirohiko Araki, che ha descritto la serie come “travolgente“.

Il nuovo anime di Ken il Guerriero celebrerà il 40° anniversario del franchise e Warner Bros Japan ha condiviso una nuova descrizione della serie che descriveremo di seguito:

“Il mondo di Hokuto no Ken fu inghiottito dalle fiamme della guerra nucleare. Con l’inaridimento dell’Oceano e la Terra fatta a pezzi, la vita sembra completamente prosciugata. Ma gli esseri umani sono sopravvissuti ostinatamente. Tuttavia, ciò che dominava il mondo post-apocalittico era una violenza veggente. L’umanità rimanente era divisa in coloro che uccidono e prendono qualunque cosa e quelli che sono sfruttati. Quando ogni speranza sembrava persa per i deboli, appare Kenshiro. Si tratta del legittimo successore delle arti marziali Hokuto Shinken con sette cicatrici simili alla costellazione del Grande Carro . Il suo viaggio per diventare un leggendario salvatore ha inizio!”

Fonte – Comicbook