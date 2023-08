Jojo: Hirohiko Araki ama Shrek, ma ha da ridire sui vari sequel

Jojo al momento è alle prese con una nuova serie, “The JOJOLands” e i fan hanno di recente scoperto che il suo autore ama alla follia Shrek, anche se a quanto pare alcune cose non sono state apprezzate dal mangaka. Nonostante sia innamorato del franchise l’artista ha apertamente dichiarato che non apprezza follemente i vari sequel della saga, che a sua detta sono andati lentamente a scemare.

– From Hirohiko Araki's Super-Favorites! Rules of Movies (May 2013) pic.twitter.com/QiNQSsseP9

— JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) August 8, 2023