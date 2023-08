JoJo: Araki rivela di essere un grande fan di Shrek

Il mangaka de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Hirohiko Araki, ha dato vita a una delle serie manga più famose e amate di sempre. La storia dei Joestars è infatti famosa in tutto il mondo. Il mangaka ha condiviso in passato che vede ancora la lontana la fine della serie seinen e che ha ancora voglia di disegnare nuove storie con nuovi personaggi principali.

E con il presente articolo vogliamo riportare Araki ha confessato di essere un grande fan di Shrek. Ma oltre a questo ha anche rivelato che la relazione tra Ciuchino e Draghessa ha avuto un grande impatto su come ha accolto il film della Dreamworks.

Shrek ha guadagnato un seguito numerosissimo nel corso degli anni, non solo grazie ai suoi numerosi sequel e spin-off, ma anche grazie ai copiosi meme stati creati in passato. Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali dalla DreamWorks circa un nuovo film di Shrek. Tuttavia lo studio di animazione ha rivelato un importante indizio che il gigantesco orco verde potrebbe tornare con il suo ultimo capitolo.

“Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio” presenta una scena post-credits dove il felino armato di spada decide di tornare a far visita ai suoi vecchi amici mentre salpava per la patria di Shrek. E, molto probabilmente, che significa che un altro film di Shrek potrebbe arrivare sul grande schermo.

I fan di JoJo hanno recentemente portato alla luce una citazione risalente al 2013, in cui Hirohiko Araki ha sottolineato la relazione tra l’asino e il drago di Shrek. “Mi ha personalmente sorpreso il fatto che Ciuchino e la Draghessa siano improvvisamente diventati una coppia. Hanno anche avuto dei figli insieme in Shrek 3. È davvero okay? Come hanno fatto ad accoppiarsi in primo luogo?” commenta il mangaka.

Araki ha poi fatto i conti con la bizzarra relazione con una considerazione sorprendente. Anche se può sembrare che sia la rappresentazione di una relazione proibita, l’accoppiamento interspecie tra gli animali è qualcosa che accade nel mondo. Non è qualcosa di cui ci si può lamentare. In effetti, la cosa sorprendente di Shrek è che infrange le norme convenzionali. “Ti fa pensare che forse quello è davvero il modo giusto di affrontare le cose“.

