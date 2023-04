The JOJOLands rivela la versatilità dello Stand di Dragona

The JOJOLands è la nona parte della serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo, scritto e disegnato da Araki e pare che dopo i primi due capitoli le cose si stiano facendo interessanti. C’è da dire infatti che da quando la nona parte ha fatto il suo debutto non ha fatto che stupire costantemente i fan della serie.

Recentemente il terzo capitolo è stato pubblicato e ha mostrato la versatilità del potere di Dragona Joestar.

Ricordiamo che Dragona utilizza uno stand chiamato Smooth Operator. Questa abilità la si può descrivere in generale come una colonia di piccoli Stands che sono in grado di afferrare e spostare qualsiasi cosa, anche se l’oggetto colpito dovrebbe essere fissato.

Ricorrendo al potere di Smooth Operator, Dragona insieme a suo fratello e altri alleati, riesce ad entrare nella casa di Kishibe Rohan che si trova alle Hawaii.

Attualmente, i dettagli su Dragona e il suo Stand Smooth Operator, sono piuttosto vaghi, ma possiamo descrivere la versatilità del suo potere dopo l’aggiornamento del terzo capitolo del manga.

Smooth Operator è costituito da almeno quattro minuscoli Stand a forma di robot che manovrano sui cingoli dei carri armati. I diversi Stand hanno ciascuno un numero sulla testa e sono tutti dotati di braccia flessibili per spostarsi facilmente.

Finora in The JOJOLands, possiamo vedere all’opera Smooth Operator e capire come riesca ad aiutare Dragona durante un lavoro. Gli stand sono ottimi per spostare oggetti o sbloccare aree. Possiamo vedere il gruppo sbloccare un lucchetto con una facilità sorprendente. Tuttavia, ciò che è più strano è la capacità degli stand di spostare oggetti come dei numeri su una targa.

Ovviamente, Dragona ha alcuni stand interessanti in attesa, ma non si aspettava l’abilità di Rohan. Nell’ultimo capitolo di The JOJOLands, Jodio scopre che il mangaka è in grado di vedere anche Stands, mandando all’aria la loro rapina. Presto, i fan scopriranno sicuramente che tipo di Stand Jodio possiede. E, chiaramente, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sull’abilità di Dragona.

Annunciato nel numero di settembre 2021 di Ultra Jump, la serializzazione del manga è iniziata il 17 febbraio 2023. La storia si svolge sulle isole vulcaniche delle Hawaii nell’Oceano Pacifico. Jodio Joestar, un ragazzino che vive sull’isola di Oahu, aspira a diventare estremamente ricco.

