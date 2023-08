Tra le uscite targate Panini Comics del 10 agosto 2023 troviamo un nuovo volume di Spawn, personaggio di cui si attendono novità a breve riguardo l’annunciato nuovo adattamento cinematografico, e l’ultimo capitolo di American Jesus, serie di Mark Millar che sta per essere adattata su Netflix con il titolo di Jodie, Il Prescelto (The Choosen One in inglese).

Inoltre, le consuete uscite legate a Star Wars, tra cui il secondo volume di Han Solo & Chewbecca.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 10 agosto 2023.

Le uscite Panini Comics del 10 agosto 2023

Star Wars 30

Star Wars 98

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #31, Darth Vader (2020) #30

Persi nei meandri più remoti del Non-Spazio, Luke Skywalker e Leia Organa dovranno fare di tutto per tornare a casa. Ma chi abita questa colonia inaccessibile in mezzo al nulla? Darth Vader, invece, dovrà vedersela con le ex ancelle della sua amata Padmé Amidala.

Spawn 5

14,00 €

Contiene: Spawn (2022) #336/340

Sinn, l’ex Cogliostro, procede con la sua invasione dell’Isola Omega, ma le cose non sembrano mettersi per il meglio, anche perché suo fratello Abel intende vendicarsi di lui per averlo ucciso all’alba dei tempi. Nel frattempo, la resurrezione di Nyx non si rivela affatto una buona notizia per Spawn, visto che lei e Jim Downing intendono guadagnare il controllo delle Zone Morte! Testi della nuova promessa Rory McConville (Time Before Time) e disegni di Carlo Barberi (Amazing Spider-Man).

American Jesus 3

Apocalisse

Millarworld Collection

16,00 €

Contiene: American Jesus: Revelation (2022) #1/3

È giunto il tempo dell’Apocalisse: l’Anticristo Jodie Christianson è ora il presidente degli Stati Uniti e organizza il collasso dell’economia globale attraverso guerre e pandemie, spingendo l’infernale Nuovo Ordine Mondiale di suo padre.

Cristo è tornato reincarnandosi in Catalina, ma che possibilità ha con il mondo intero contro di lei?

Si conclude dopo quasi vent’anni la serie evento di Mark Millar pronta a diventare una serie TV per Netflix!

The Witcher 2

34,00 €

Contiene: The Witcher: Of Flesh and Flame (2018) #1/4, The Witcher: Fading Memories (2020) #1/4, The Witcher: Witch’s Lament (2021) #1/4, Free Comics Book Day 2021: General #1 (II)

Secondo maxi volume – per dimensione e numero di pagine! – dedicato alle avventure di Geralt di Rivia, il più celebre tra i Witcher. Alle tre più recenti storie – Di carne e fiamma, Ricordi sbiaditi e Il lamento della strega – si aggiungono un racconto inedito di dieci pagine e due interviste allo scrittore Bartosz Sztybor e all’editor di CD Projekt Red Rafał Jaki!

Star Wars: Han Solo e Chewbacca 2

Vivi o Morti

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Han Solo & Chewbacca (2022) #6/10

Chewbacca è tenuto prigioniero sul pianeta prigione di Gulhadar, e la sua compagna di cella non è altri che Maz Kanata! Ma dov’è finito Han Solo e che fine ha fatto il Millennium Falcon? Come farà un Wookiee (molto) arrabbiato e dietro le sbarre a portare a termine il più grande colpo della storia?

Il volume conclusivo della maxi serie che ci riporta ai tempi in cui Han e Chewie lavoravano per Jabba The Hutt!

Star Wars: La Guerra dei Cacciatori di Taglie

Star Wars Collection

31,00 €

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters Alpha (2021) #1, Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) #1/5, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt (2021) #1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – 4-LOM & Zuckuss (2021) #1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Boushh (2021) #1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – IG-88 (2021) #1

Il famigerato Boba Fett ha le mani su una delle più grosse taglie della galassia: Han Solo, congelato nella carbonite. Deve solo portare il contrabbandiere su Tatooine, consegnarlo a Jabba the Hutt e incassare. Cosa potrebbe andare storto? Tutto. Ed è così che scoppia la guerra fra Alleanza Ribelle, Impero e ogni cacciatore di taglie della galassia per il premio più ambito: Han Solo! Il più grande crossover della storia di Star Wars raccolto in un singolo volume insieme a tutte le storie extra collegate.