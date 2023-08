Tra le uscite DC targate Panini del 10 agosto 2023 si segnala il volume Blue Beetle: Diploma di Maturità, dedicato all’eroe che arriverà al cinema il prossimo 17 agosto.

Inoltre continua l’evento Batman Vs. Robin: Lazarus Planet, l’evento che dalla Bat-famiglia si sta per allargare anche a tutto il resto del DC Universe.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 10 agosto 2023.

Le uscite DC Panini del 10 agosto 2023

Batman 77

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1065, #1064 (II), #1066 (II)

La famiglia Orgham è arrivata al porto di Gotham, pronta a reclamare la terra che le appartiene…

Gli interessi in gioco sono molti e la città di Batman rischia di trovarsi al centro di una sanguinosa guerra!

Il finale della storia che vede il ritorno in scena di Jim Gordon come investigatore!

Inoltre, Harvey Dent posseduto da un demone Azmer!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 3

DC Select 12

5,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #3

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 3

Variant

DC Select 12

7,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #3

Lo sceneggiatore Mark Waid (Daredevil) e l’artista Mahmud Asrar (Supergirl) continuano a raccontarci l’appassionante duello fra Bruce Wayne e suo figlio Damian!

Robin è stato soggiogato dai suoi aguzzini ed è pronto a sfidare tutto ciò che il Pipistrello rappresenta, ma cosa accade quando entra in gioco la Bat-famiglia?

Nel frattempo, il Cavaliere Oscuro e un amico fidato stanno per tornare sull’Isola di Lazzaro…

Riusciranno a gestire le minacce magiche che li circondano?

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 4

Joker 20

3,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #4

Proseguono le avventure del nemico per eccellenza di Batman raccontate da Matthew Rosenberg (Detective Comics) e Carmine Di Giandomenico (Flash)!

Joker è in difficoltà. C’è un impostore che da qualche tempo lo impersona, ma il Principe Pagliaccio del Crimine non riesce a capire quali siano le motivazioni di questo emulatore…

Quale sarà la prossima mossa dell’altro Joker? Ogni passo non fa altro che condurlo sul sentiero di Red Hood, bramoso di sangue e vendetta.

Inoltre, in una storia breve illustrata da Francesco Francavilla, Joker dovrà contrastare gli strani incantesimi di Zatanna!

Catwoman 2

Cuori Furiosi

DC Special

17,00 €

Contiene: Catwoman (2018) #45/50

Continuano le appassionanti avventure di Catwoman scritte da Tini Howard (Punchline) e disegnate da Nico Leon (Ms. Marvel)!

Selina Kyle ha sconfitto Maschera Nera ed è reduce da una divertente vacanza con Harley Quinn, ma ora è giunto il momento di tornare nelle strade di Gotham City.

Se il Cavaliere Oscuro sta per incontrare Valmont, la Felina Fatale dovrà confrontarsi di nuovo con Eiko Hasigawa, una sua vecchia fiamma…

Inoltre, un nuovo e imprevisto viaggio di Catwoman in Europa!

Batman: Leggende Metropolitane 3

23,00 €

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #11/16 (I, IV)

Terzo volume per la serie antologica dedicata a Batman e agli altri eroi di Gotham City!

Ogni anno, Zatanna e il Cavaliere Oscuro vivono una magica avventura per sconfiggere una malvagia maledizione… ma cosa accadrebbe se fallissero?

Inoltre, un’emozionante storia di Asso il Bat-Segugio, il più bravo cagnolone dell’Universo DC, con molti Superanimali come ospiti d’onore!

Testi di Vita Ayala (Wonder Woman) e Mark Russell (Superman: L’Era Spaziale) per i disegni di Nikola Cizmesija (La spada di Azrael) e Karl Mostert (Io sono Batman)!

Batman Incorporated 1

A Morte i Maestri

DC Collection

24,00 €

Contiene: Batman Incorporated (2022) #1/7

Una nuovissima serie dedicata alla Batman Incorporated, il team internazionale di vigilanti coordinato da Ghost-Maker!

Ed Brisson (Ghost Rider), John Timms (Harley Quinn) e l’italiano Michele Bandini (Captain Marvel) firmano una storia ricca d’azione che vi condurrà in ogni angolo del mondo!

Nel frattempo il temibile serial killer noto come Professor Pyg sta per tornare in azione a Gotham City!

Un volume ideale per chi ha apprezzato le storie di Grant Morrison dedicate al Cavaliere Oscuro!

Blue Beetle: Diploma di Maturità

DC Evergreen

21,00 €

Contiene: Blue Beetle: Graduation Day (2023) #1/6

Le nuovissime avventure di Blue Beetle raccolte in un unico volume!

Grandi cambiamenti all’orizzonte per Jamie Reyes: il giorno del diploma è finalmente arrivato, ma cosa riserverà il futuro al giovane supereroe? Semplice, un nuovo attacco Reach per conquistare la Terra!

Messo in panchina dalla Justice League, l’eroe dovrà dare prova delle proprie capacità e cominciare a pensare al suo domani!

La lettura ideale per chi volesse conoscere meglio il protagonista del nuovo cinecomic DC!

Injustice: Anno Quattro

DC Deluxe

35,00 €

Contiene: Injustice – Gods Among Us: Year Four (2015) #1/12, Injustice – Gods Among Us: Year Four Annual (2015) #1

Per quattro anni, Superman ha governato sulla Terra col pugno di ferro. Ha ucciso o messo in fuga i suoi nemici.

Cominciano però a formarsi alcune crepe tra le fila del dittatore kryptoniano. Crepe che forse potranno essere sfruttate da Batman e i suoi alleati…

L’Uomo Pipistrello sta pensando di chiedere aiuto a qualcuno di insospettabile che potrebbe rivelarsi l’ultima speranza per la libertà della Terra.

In un maxi volume di ben 312 pagine, tutta la saga del quarto anno di Injustice: Gods Among Us (Annual compreso)!

Superman: L’Uomo e il Superuomo

DC Library

24,00 €

Contiene: Man and Superman 100- Page Super Spectacular (2019) #1

Un affascinante ritorno agli esordi dell’Uomo d’Acciaio!

Clark Kent è arrivato a Metropolis come qualsiasi altro ragazzo di provincia che insegue i propri sogni.

Ma qualcun altro ha raggiunto la città con piani molto più sinistri in mente: sfruttando una tecnologia all’avanguardia, un terrorista mira a mettere in ginocchio Metropolis… e a ricrearla a sua immagine e somiglianza!

Scritto dalla leggenda Marv Wolfman per gli incredibili disegni di Claudio Castellini!

The Authority

DC Absolute

55,00 €

Contiene: The Authority (1999) #1/12, Planetary/The Authority: Ruling the World (2000) #1, The Authority Omnibus

Il Carrier: fluttua attraverso il regno devachanico alla velocità di venticinque sogni al secondo, e alla fine degli anni 90 Warren Ellis e Bryan Hitch ci caricarono sopra il fumetto americano per portarlo nel nuovo millennio.

Jenny Sparks, Apollo, Midnighter, Doctor, Engineer e Swift sono Authority, e hanno deciso di occuparsi dei veri problemi del mondo. Costi quel che costi.

Una delle serie di supereroi più provocatorie, seminali ed esaltanti nello spettacolare formato DC Absolute.

Contiene l’incontro tra Authority e Planetary e la storia che ha dato vita all’attesissima e insperata reunion tra Ellis, Hitch e il loro capolavoro.