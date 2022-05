Batman contro Robin, l’evento autunnale scritto da Mark Waid

L’abbiamo sempre visto come il duo per eccellenza nel mondo supereroistico, ma a settembre sarà Batman contro Robin nell’evento scritto da Mark Waid che sconvolgerà il panorama DC Comics.

In Batman vs Robin, una miniserie in cinque numeri extra-large, Waid sarà affiancato dal disegnatore Mahmud Asrar e dal colorista Nathan Fairbairn, che vedrà Bruce Wayne contro suo figlio Damian. I due hanno sempre avuto una relazione alquanto tesa, ma ora il loro rapporto sfocierà in un conflitto in piena regola.

Asrar, che ha condiviso la cover del primo numero sul suo blog, ha descritto la serie come un “evento” per “smuovere le cose per il mondo di Bruce”, sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmud Asrar (@mahmudasrar)

La serie nasce dagli eventi di Batman/Superman: World’s Finest, scritta da Marc Waid, e dall’attuale crossover Shadow War tra Batman, Robin e Deathstroke, Inc. dello scrittore Joshua Williamson.

“Nel profondo del cuore dell’isola di Lazarus, l’eredità demoniaca della linea della famiglia al Ghul è stata finalmente liberata e il diavolo Nezha è in cerca di sangue”, si legge nella descrizione della DC di Batman contro Robin.

Nezha è il cattivo principale del primo arco narrativo di World’s Finest.

Nel tentativo di rivendicare il dominio totale sulla Terra, Nezha “potenzia” ​​la magia e chiunque la usi viene sopraffatto da un male demoniaco che “sovraccarica” ​​le sue abilità magiche a livelli pericolosi, imprevedibili e persino mortali.

Damian cade nelle grinfie di Nezha e Bruce è perseguitato dal ritorno di un vecchio amico mentre padre e figlio si scontrano.

In un’intervista a Popverse, Waid ha dichiarato:

“…il primo arco narrativo di World’s Finest è, è stato ed è sempre stato progettato deliberatamente per portare a quello che sarà Batman vs Robin. Quello che stavo cercando di fare con Batman contro Robin era cercare di portarli in un regno in cui non siamo abituato a vederli, cioè la magia oscura, piuttosto che scienza, piuttosto che logica e roba da detective. Abbiamo visto Batman e una sorta di magia periferica, ma voglio entrare nei dettagli”.

World’s Finest è una serie con sensibilità Silver Age ambientata nel passato quando Dick Grayson era ancora Robin (anche se verso la fine del suo periodo nei panni del Boy Wonder, quando provava i pantaloni lunghi per la prima volta), dove Robin è la star della serie, divertente e scanzonato.

Sembra che Batman contro Robin sia anche il principale evento autunnale del DCU a cui si fa riferimento nell’antologia Shadow War Zone uscita 17 maggio.

La storia “Inner Demon” della scrittrice Nadia Shammas e dell’artista Sweeney Boo rievoca gli anni più giovani della madre di Robin, Talia al Ghul. Frustrata dai segreti che suo padre Ra’s al Ghul le nasconde, la giovane Talia compie un pellegrinaggio segreto all’isola di Lazzaro. Lì incontra sua nonna che rivela che Talia ha un legame più forte con il Pozzo di Lazzaro, ponendo le basi per quello che la DC chiama un “importante evento DCU questo autunno”.

Waid ha anche detto a Popverse che Batman vs. Robin non è l’unico spin-off di World’s Finest in lavorazione. Secondo lo scrittore, anche il secondo arco narrativo di World’s Finest inizierà a settembre e si incrocerà anche con un’altra nuova serie limitata ancora senza nome.

Batman contro Robin inizia a settembre, e in quello stesso mese la serie regolare di Robin riceverà un nuovo scrittore, poiché l’attuale scrittore Joshua Williamson ha appena annunciato questa partenza dalla serie dopo Robin #17 di agosto che pone Damian in quella che la DC chiama una “nuova trama scioccante che metterà alla prova il suo ruolo di Robin e il suo posto nel DCU!”

Ad agosto inoltre la DC pubblica la raccolta Batman vs. Robin: Road to War, una raccolta di storie incentrate su Batman e Damian, comprese le storie di Teen Titans n. 43-44, Teen Titans Annual n. 2, Detective Comics n. 1032-1034 e una “storia d’appendice in due parti che pone le basi per un nuovo capitolo nella vita di Damian Wayne” originariamente pubblicata su Batman # 106 e Detective Comics # 1034.