Jujutsu Kaisen: si conclude l’arco del passato di Gojo

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente portato al termine il primo grande arco della nuova serie di episodi. Stiamo chiaramente parlando dell’arco del passato di Gojo, nonché quello più atteso da tutti i fan.

La saga dedicata al passato di è composta dagli archi Inventario Nascosto e Morte Prematura, presenti nel manga scritto e disegnato da di Gege Akutami. Tutti i fan hanno assistito a una missione molto importante che ha coinvolto Satoru Gojo e Suguru Geto nel corso dei primi episodi della stagione. I fan hanno visto diversi flashback, necessari per arrivare ad alcuni dei grandi momenti del presente.

Recentemente abbiamo riportato la programmazione della seconda stagione prodotta da MAPPA. E gli archi “Inventario Nascosto” e “Morte Prematura” si sarebbero conclusi con l’episodio 5, previsto per il 3 agosto. Il tutto è stato rispettato con l’uscita di questo episodio che ha posto ufficialmente fine al flashback, riportando i fan nel presente della serie. Di fatto sono tornati sul piccolo schermo Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, mentre si preparano a tornare al centro dei riflettori del prossimo arco di Jujutsu Kaisen.

It feels like FOREVER since the last time we’ve seen them together like this

