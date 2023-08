Jujutsu Kaisen: la seconda stagione svela la vittoria di…

Jujutsu Kaisen è tornato sul piccolo schermo con la tanto attesa seconda stagione dell’anime. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento dopo la trasmissione del nuovo episodio. Partiamo con il dire che questo ha dato il via a una delle migliori battaglie della serie. La seconda stagione dell’adattamento del manga shonen di Gege Akutami, ha rivisitato gli anni giovanili di Gojo e Geto, prima della rottura del loro rapporto. Al momento, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha rivelato il debutto di Toji, che lo vede coinvolto in una battaglia imperdibile contro Gojo. E lo stregone più potente di sempre ha utilizzato una delle sue tecniiche più potenti.

Stiamo parlando della tecnica nota con il nome Hollow Purple, che i fan hanno già visto una volta nella prima stagione dell’anime. L’arco dell’Inventario Nascosto ha visto Gojo ricorrere alla famigerata tecnica, che non ha lasciato nessuna speranza a Toji. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter king_jin_woo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

GOJO USES HOLLOW PURPLE ON TOJIpic.twitter.com/fd9z43qFy1 — Myamura (@king_jin_woo) July 27, 2023

Come si può vedere sopra, la tecnica Hollow Purple è devastante e spaventosa. Questa combina il potere delle tecniche blu e rossa di Gojo, entrambe segrete del suo clan. Hollow Purple prevede la fusione di entrambi gli infiniti di Gojo, grazie alla linea di sangue senza limiti. La tecnica Blu di Gojo attrae le cose mentre Rosso le respinge. Quando i due infiniti si uniscono, Gojo esercita un potere capace di annichilire la materia. Ogni singola cosa colpita da Hollow Purple viene rimosso dall’esistenza. Ed è quello che accade a Toji, quando viene colpito da questa tecnica.

Anche se l’anime ha già mostrato Hollow Purple in azione, questo episodio della seconda stagione mostra una delle prime volte in cui Gojo lo usa. Il suo avversario, Toji Fushiguro non aveva alcuna possibilità contro questa tecnica, considerato il suo potere distruttivo. Per quanto riguarda Gojo, in seguito decide usare questa tecnica con estrema cautela.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha debuttato il 6 luglio di quest’anno e sarà divisa in due parti. MAPPA è lo studio di animazione che si occupa della produzione dell’adattamento, iniziato prima con il film prequel e poi con la prima stagione.

Fonte – Comicbook