Jujutsu Kaisen: Gege Akutami commenta il debutto di Toji nell’anime

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha siglato il tanto atteso ritorno della serie anime prodotto da MAPPA. E il mangaka, Gege Akutami, ha condiviso la sua reazione relativo al debutto di Toji Fushiguro nell’anime della seconda stagione di Jujutsu Kaisen Stagione.

La nuova stagione anime adatterà gli eventi degli archi dell’Inventorio Nascosto e della morte prematura dal manga Shonen. Questi archi rivelano perché Satoru Gojo e Suguru Geto prendono percorsi completamente diversi, come visto nel film Jujutsu Kaisen 0. Ma oltre a questo, l’anime introduce anche alcuni personaggi che avranno un ruolo importante nel futuro.

Una di queste grandi presentazioni che i fan aspettavano era quella Toji Fushiguro. Adesso è finalmente accaduto e il suo debutto nel secondo episodio seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha portato il famoso mangaka della serie a condividere la sua reazione dopo aver visto l’ultimo episodio.

Akutami ha condiviso un’esilarante versione alternativa di come la scena più intimidatoria di Toji nell’episodio si sarebbe svolta se si trattasse di una serie diversa. Il mangaka inizia ringraziando tutti per la visione del secondo episodio della seconda stagione.

“Il team di produzione non si è trattenuto dal fare pieno uso di tutti i dettagli presenti nel manga” dice il mangaka. Tra questi menziona il modo in cui il takoyaki dovrebbe richiamare i Sei Occhi, così come gli utilizzatori della maledizione sulle barche. Il regista dell’episodio, Takada, si è anche occupato della realizzazione dei disegni dei personaggi secondari della prima stagione e del film. Akutami lo definisce come un uomo versatile dai molti talenti.

Sembra che quindi il mangaka di Jujutsu Kaisen abbia adorato vedere come si è svolto il debutto totale nell’anime di Toji, con il team che lavora all’anime che si è superato con diversi elementi della presentazione. Con l’attuale saga basata sul passato di Gojo esattamente a metà episodi, il resto degli eventi che vedranno Toji al centro dei riflettori, rendono la serie ancora più allettante. Infatti prima ancora dell’inizio della stagione 2, l’arco che vedrà Toji protagonista renderà l’attesa dei fan ancora più impaziente.

Fonte – Comicbook