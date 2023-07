E se fossi una tigre? | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-07-17T05:00:50+02:00 Un albo illustrato che aiuta a trovare il coraggio di affrontare le proprie paure per scoprire tutto il bello che ci aspetta là fuori. Le illustrazioni bellissime accompagnate da un testo semplice e d’impatto lo rendono un libro adatto ad ogni età. Testi: Stefan Boonen Illustrazioni: Federico Appel Casa Editrice: Sinnos Editrice Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 28,5×20,5 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2023 Prezzo: 14 €

Il mondo là fuori spesso sembra una giungla. Affrontarlo non è facile a volte. Soprattutto dal punto di vista di un bambino. Per vivere in una giungla pericolosa bisogna essere delle bestie forti, spaventose e coraggiose. Come ad esempio una tigre. Il protagonista di E se fossi una tigre? immagina appunto di essere questo grosso felino tigrato per vincere la sua paura di affrontare il mondo fuori da casa. Questo albo illustrato è scritto da Stefan Boonen, illustrato da Federico Appel e pubblicato da Sinnos Editrice nel febbraio 2023.

Una tigre è un animale dalle zampe forti, un cuore grande e denti affilatissimi. Non ha paura di niente e può andare dove vuole senza temere nulla. Proprio per questo un bambino timido e gentile decide di trasformarsi in una tigre enorme per andare a scuola. In questo modo può far paura a tutti e non avrà più nulla da temere. La storia, partendo da questo presupposto si districa in una città ricca di personaggi particolari. Tra umani e animali antropomorfi il protagonista prende una maggior consapevolezza di se stesso e dei suoi mezzi. Acquista coraggio e interagisce con quei personaggi che nella vita di tutti i giorni lo spaventavano.

Il testo di Stefan Boonen veicola un messaggio che apre a diversi spunti di riflessione su aspetti che riguardano l’autostima, il rapporto con gli altri e la propria identità. La crescita del personaggio va di pari passo anche con il passaggio narrativo della sua forma umana a quella di tigre per tornare alle sue sembianze iniziali, ma con un qualcosa in più. Interessante come si sia dato anche molto spazio alla manifestazione delle emozioni del protagonista. Come ad esempio l’aggressività nei confronti dei bulli che gli fanno paura. Oppure la gentilezza nei confronti della ragazza che gli piace. Nel complesso l’impianto narrativo regge bene ed è ben sostenuto dalle illustrazioni che rappresentano bene anche in chiave metaforica l’evoluzione del protagonista.

Per quanto riguarda invece le illustrazioni di Federico Appel, possiamo dire che queste sono la vera e propria punta di diamante di tutto l’albo. Tutti i personaggi rappresentati sono molto ben caratterizzati e risultano essere spassosi e ricchi di dettagli da andare a cercare con attenzione pagina dopo pagina. Lo stile dell’illustratore si presta molto bene alla storia. La tecnica è infatti un acquerello dai toni brillanti e accesi delimitato da un tratto a china dallo stile vagamente fumettistico. Nel complesso il colpo d’occhio sfogliando l’albo è bellissimo e in alcune aperture si resta davvero a bocca aperta. L’evoluzione del protagonista in tigre è spettacolare e lo è anche di più a transizione avvenuta. Questa non è mai drammatica, ma sempre divertenti ed esteticamente accattivante. A tratti, sia il protagonista che lo stile richiamano un qualcosa de Nel paese dei mostri selvaggi di Sendak.

E se fossi una tigre? è uno degli albi illustrati più belli prodotti nel corso di questo anno. Sinnos Editrice è riuscita a confezionare un libro che unisce l’importante messaggio veicolato con la bellissima resa estetica dell’albo stesso. Il formato rettangolare orizzontale si presta molto bene all’evoluzione in senso spaziale da sinistra verso destra del protagonista. In più di un’apertura l’importanza di questo formato è evidente. La brillantezza dei colori ad acquarello è resa magnificamente nella stampa finale. Con un’ottima gestione degli spazi per la migliore leggibilità del testo. Non da ultimo, va anche fatta una menzione speciale al prezzo basso che hanno tutti gli albi illustrati di Sinnos Editrice. Nel mercato editoriale, la casa editrice romana, si è sempre distinta per i prezzi economici dei suoi libri, ma, allo stesso tempo, per l’alta qualità offerta.

Conclusione – E se fossi una tigre?

E se fossi una tigre? è un albo magnificamente illustrato che trasmette dei messaggi molto forti e importanti ma in maniera non didascalica. La storia è narrata in un continuo crescendo che accompagna il protagonista nella sua crescita nel corso dell’albo. La struttura è infatti costruita in maniera tale che la consapevolezza e coraggio crescono nel protagonista di pari passo con la sua trasformazione in tigre. Questo è un albo adatto ad ogni età e consigliato in special modo a coloro che stanno affrontando un periodo di crescita con mancanza di fiducia o coraggio. Il messaggio importante che questo libro riesce a trasmettere è divertente e leggero. In questo modo lo si interiorizza meglio e in maniera più efficace.