Star Wars-Verse: Darth Vader | Recensione

Tobia Brunello 2023-07-16T14:00:26+02:00 Autori: Greg Pak, Dennis “Hopeless” Hallum, Paolo Villanelli, Ramon Bachs, Raffaele Ienco, Brian Level Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 9,90 Brossurato a colori 15×23. – 112 pagine Data di pubblicazione: 13/04/2023

Panini ripropone il formato delle antologie economiche Marvel-Verse anche per l’universo di Star Wars, iniziando con questo Star Wars-Verse: Darth Vader, un agile volumetto che presenta 4 storie con protagonista lo storico antagonista della trilogia originale.

Lo spirito di questi volumetti Star Wars-Verse è quello di rendere accessibile i personaggi dei fumetti a chi ha una conoscenza derivata principalmente da film e serie TV, ma nel caso di Darth Vader il personaggio è stato più che sviscerato sullo schermo.

Le storie presentate si occupano quindi di offrire differenti punti di vista sull’alter ego di Anakin Skywalker, con quattro storie molto diverse che mettono in luce i differenti lati della sua personalità.

Vader’s worst memories in Age Of Rebellion: Darth Vader… pic.twitter.com/PRlvqWUZrG — tunglo (@tunglo18) June 6, 2023

La prima storia, tratta da Star Wars: Age of Rebellion – Darth Vader del 2019, scritta da Greg Pak e disegnata da Ramon Bachs, è ambientata durante i primi tempi in cui Vader agiva come braccio destro dell’Imperatore Palpatine. Costretto a sottostare agli ordini di un arrogante burocrate, il governatore Ahr, Vader impara la lezione che gli vuole impartire l’Imperatore in fretta, compiendo un altro passo verso il lato oscuro della Forza.

Ma Darth Vader è anche un combattente eccezionale: un tempo era il miglior jedi di sempre, e questo si vede nella storia tratta da Vader: Dark Visions 1, di Dennis “Hopeless” Hallum e Paolo Villanelli, in cui lo vediamo precipitare in un pianeta la cui popolazione è costretta a vivere nascosta a causa della minaccia di un enorme “kaiju”. Sarà proprio Vader a sconfiggere il mostro, apparendo ai nativi come un cavaliere in una scintillante armatura nera.

Darth Vader riding a metal AF space horse to slaughter a gigantic space monster that would make Guillermo del Toro blush. Vader: Dark Visions is awesome. I love comic books. pic.twitter.com/1uCiuNPJZW — Ryan Scott (@RyanScottWrites) August 10, 2020

La chiave del successo di Darth Vader, fin dai primi fotogrammi di Star Wars: Una Nuova Speranza, è il suo essere minaccioso e inarrestabile. Dennis Hallum e Brian Level mettono in luce questo suo tratto in una storia, tratta da Vader: Dark Visions 2, in cui il comandante di uno Star Destroyer, terrorizzato dalla possibile reazione di Vader al fatto che si è fatto scappare una spia ribelle, si imbarca in una caccia folle e suicida per evitare di presentare il suo fallimento al cospetto del Pugno dell’Imperatore.

Chiude questo Star Wars-Verse: Darth Vader il primo numero dell’attuale serie regolare dedicata al personaggio, di Greg Pak e Raffaele Ienco, ambientata immediatamente dopo la conclusione de L’Impero Colpisce Ancora. In seguito al celeberrimo confronto con Luke Skywalker, Darth Vader si mette a caccia di tutti coloro che possono aver allontanato suo figlio da lui, indagando sulla morte dell’amata Padme e sull’infanzia di Luke, con gli zii Lars e Beru su Tatooine. La storia di per sé è un discreto excursus sulla storia di Luke e sulla determinazione di Vader di portare suo figlio dalla sua parte, fino ad un colpo di scena finale che rimanda al resto della serie.

In definitiva, un volumetto che rappresenta un buon biglietto da visita per i fumetti di Star Wars, sfruttando il suo personaggio più iconico.